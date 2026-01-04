logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fizički obračun ispred lokala u Gradišci: Jedna osoba teško povrijeđena, trojica uhapšena

Fizički obračun ispred lokala u Gradišci: Jedna osoba teško povrijeđena, trojica uhapšena

Autor Dušan Volaš
0

Pripadnici Policijske uprave Gradiška uhapsili su tri osobe zbog sumnje da su učestvovale u fizičkom obračunu ispred jednog ugostiteljskog objekta, u kojem je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede.

Fizički obračun ispred lokala u Gradišci Izvor: Envato

Iz PU Gradiška su saopštili da im je incident prijavljen u nedjelju, 4. januara, oko pet minuta iza ponoći, kada je došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom više lica.

Policajci su na terenu utvrdili da je u fizičkom sukobu učestvovalo pet osoba iz Gradiške: S.A., K.J., D.Š., M.K. i B.S.

Epilog obračuna su povrede kod trojice učesnika. Lice inicijala M.K. zadobilo je teške tjelesne povrede, zbog čega je hitno upućeno na dalje liječenje u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjaluci. Preostala dvojica učesnika, D.Š. i B.S, prošli su sa lakšim tjelesnim povredama.

"Slobode su lišena lica S.A., K.J. i D.Š. zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo 'Teška tjelesna povreda'", naveli su iz PU Gradiška.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. On je naložio da se, po kompletiranju predmeta, protiv trojice osumnjičenih dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Pored krivične odgovornosti, protiv svih učesnika tuče biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog narušavanja javnog reda i mira.

Možda će vas zanimati

Tagovi

tuča Gradiška hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ