Fizički obračun ispred lokala u Gradišci: Jedna osoba teško povrijeđena, trojica uhapšena

Pripadnici Policijske uprave Gradiška uhapsili su tri osobe zbog sumnje da su učestvovale u fizičkom obračunu ispred jednog ugostiteljskog objekta, u kojem je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede.

Izvor: Envato

Iz PU Gradiška su saopštili da im je incident prijavljen u nedjelju, 4. januara, oko pet minuta iza ponoći, kada je došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom više lica.

Policajci su na terenu utvrdili da je u fizičkom sukobu učestvovalo pet osoba iz Gradiške: S.A., K.J., D.Š., M.K. i B.S.

Epilog obračuna su povrede kod trojice učesnika. Lice inicijala M.K. zadobilo je teške tjelesne povrede, zbog čega je hitno upućeno na dalje liječenje u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjaluci. Preostala dvojica učesnika, D.Š. i B.S, prošli su sa lakšim tjelesnim povredama.

"Slobode su lišena lica S.A., K.J. i D.Š. zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo 'Teška tjelesna povreda'", naveli su iz PU Gradiška.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. On je naložio da se, po kompletiranju predmeta, protiv trojice osumnjičenih dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Pored krivične odgovornosti, protiv svih učesnika tuče biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog narušavanja javnog reda i mira.