Zbog uzgoja 12 stabljika indijske konoplje: Braća iz Gradiške pravosnažno osuđeni na ukupno osam godina zatvora

Vrhovni sud RS pravosnažno je osudio braću Srđana i Dragana Međedovića iz Gradiške na ukupno osam godina zatvora zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Izvor: Shutterstock

“Odbijaju se kao neosnovane žalbe branilaca optuženih i potvrđuje presuda Okružnog suda Banjaluka od 18. oktobra 2022. godine”, naveli su u Vrhovnom sudu RS.

Srđan je osuđen na pet, a Dragan na tri godine zatvora, a oglašeni su krivima zbog uzgoja 12 stabljika indijske konoplje u šumi u mjestu Trošelji kod Gradiške.

Stabljike su bile visine od 30 do 230 centimetara, a kako se navodi u presudi, osim droge od optuženih su oduzeti jedan džoint, poljoprivredna alatka srp, dva ruksaka, te još nekoliko predmeta.

(Mondo)