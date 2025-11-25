logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zbog uzgoja 12 stabljika indijske konoplje: Braća iz Gradiške pravosnažno osuđeni na ukupno osam godina zatvora

Zbog uzgoja 12 stabljika indijske konoplje: Braća iz Gradiške pravosnažno osuđeni na ukupno osam godina zatvora

Autor Brankica Spasenić
0

Vrhovni sud RS pravosnažno je osudio braću Srđana i Dragana Međedovića iz Gradiške na ukupno osam godina zatvora zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Braća iz Gradiške pravosnažno osuđeni na ukupno osam godina zatvora Izvor: Shutterstock

“Odbijaju se kao neosnovane žalbe branilaca optuženih i potvrđuje presuda Okružnog suda Banjaluka od 18. oktobra 2022. godine”, naveli su u Vrhovnom sudu RS.

Srđan je osuđen na pet, a Dragan na tri godine zatvora, a oglašeni su krivima zbog uzgoja 12 stabljika indijske konoplje u šumi u mjestu Trošelji kod Gradiške.

Stabljike su bile visine od 30 do 230 centimetara, a kako se navodi u presudi, osim droge od optuženih su oduzeti jedan džoint, poljoprivredna alatka srp, dva ruksaka, te još nekoliko predmeta.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

presuda Gradiška marihuana konoplja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ