Napravljen lijek na bazi marihuane: Stručnjaci tvrde da smanjuje bol

Eksperimentalni lijek napravljen od marihuane uspješno je smanjio bol u leđima u novoj studiji.

Izvor: Shutterstock

Studija sa 800 pacijenata koju je sproveo njemački proizvođač lijekova najnoviji je dokaz o terapijskim svojstvima kanabisa, koji i dalje ostaje ilegalan prema saveznom zakonu u SAD, iako ga je većina saveznih država odobrila za medicinsku ili rekreativnu upotrebu, piše abcnews.go.com.

Zdravstvene vlasti u Kanadi i Evropi ranije su odobrile farmaceutski oblik kanabisa za različite vrste bola, uključujući i neuropatski bol kod multiple skleroze. U SAD je Agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila lijek koji sadrži CBD, jedno od brojnih jedinjenja bez opojnog dejstva u kanabisu, za liječenje rijetkih oblika epileptičnih napada kod djece.

Za razliku od tog lijeka, nova formula kanabisa kompanije "Vertanikal" sadrži THC,aktivni sastojak marihuane koji izaziva osjećaj opuštenosti. Međutim, nivo ove supstance je veoma nizak, praktično u vidu mikrodoze u poređenju sa količinama dostupnim u čokoladicama i drugim proizvodima koji se prodaju u američkim prodavnicama marihuane. Kompanija je saopštila da pacijenti u ispitivanju nisu pokazali znake zloupotrebe, zavisnosti ili simptome apstinencije.

Tokom prvih nedjelja uzimanja lijeka vožnja se ne preporučuje, mada je, kako navodi kompanija, odluka o tome bila prepuštena samim pacijentima. "Vertanikal" traži odobrenje lijeka za veliku grupu pacijenata - one koji pate od bola u donjem dijelu leđa, hroničnog stanja koje pogađa milione ljudi i ima malo dokazanih terapija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Lijekovi protiv bolova koji se izdaju bez recepta, ne mogu da se koriste dugoročno zbog neželjenih efekata, među kojima su čirevi na želucu i problemi sa varenjem. Opioidi se više ne preporučuju, nakon što je prekomjerno prepisivanje lijekova protiv bolova tokom 1990-ih i 2000-ih dovelo do i dalje prisutne epidemije zavisnosti od ove klase lijekova.

Hronični bol jedan je od najčešćih razloga zbog kojih se ljudi upisuju u državne programe medicinske marihuane. Ipak, malo je ozbiljnih istraživanja o upotrebi kanabisa u toj grupi pacijenata.

Glavni autor studije, dr Matijas Karst, rekao je u mejlu da novi rezultati pokazuju kako kanabis "može značajno da smanji bol i poboljša fizičku funkciju kod pacijenata sa hroničnim bolom u donjem dijelu leđa, bez bezbjednosnih rizika koji se obično povezuju sa opioidima". Karst je specijalista za bol u Medicinskoj školi u Hanoveru i konsultant kompanije "Vertanikal".

U studiji su pacijenti sa bolom u leđima nasumično podijeljeni u grupe koje su dobijale vlasnički tečni ekstrakt kanabisa kompanije "Vertankal" ili placebo.

Na kraju 12 nedjelja, pacijenti koji su dobijali lijek, prijavili su skoro dvostruko smanjenje bola na skali od 11 poena (za skoro 2 poena), dok je kod onih na placebu smanjenje iznosilo 1,4 poen. Razlika je bila statistički značajna. Pacijenti na lijeku prijavili su i poboljšanje sna i fizičkih funkcija.

Oni koji su nastavili sa produženom fazom ispitivanja od šest mjeseci, i dalje su osjećali smanjenje bola. Rezultati su objavljeni u ponedjeljak u časopisu Nature. Neželjeni efekti uključivali su vrtoglavicu, glavobolju, umor i mučninu, zbog čega je više od 17 odsto pacijenata odustalo od terapije. Istraživači navode da je stopa prekida niža od one koja se obično bilježi kod opioida, koji izazivaju zatvor, mučninu, pospanost i rizik od zavisnosti.

"Vertanikal" je podnio zahtjev za odobrenje svog lijeka evropskim regulatorima. U SAD kompanija navodi da "blisko sarađuje" sa regulatorima na dizajnu studije koja bi podržala odobrenje FDA.

(Mondo)