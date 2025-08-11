Marihuana u psihijatriji? Slovenački prijedlog zakona podijelio javnost

Zakon o kanabisu za ograničenu upotrebu, koji se priprema u Sloveniji, dozvoljavao bi pušenje marihuane u psihijatrijskim bolnicama.

Izvor: Shutterstock

Prema nacrtu zakona, pojedinac u javnim prostorima mogao bi da ima do sedam grama kanabisa kod sebe.

Tamo gdje je pušenje cigareta zabranjeno, isto bi se odnosilo i na kanabis, a izuzeci bi bile prostorije za pušenje u psihijatrijskim ustanovama, navodi RTV Slovenija.

Ovome se protive psihijatri koji upozoravaju da su korisnici kanabisa skloniji razvoju dugoročnih mentalnih poremećaja.

Maja Rus Makovec sa Proširenog stručnog koledža psihijatrije rekla je da, ukoliko neko ima potisnuti poremećaj, kao što su psihoza, depresija, anksioznost i ako konzumira kanabis, njegovi simptomi neće biti blaži, već će se pogoršati.

Upozorila je na to da upotreba kanabisa može da izazove mentalne poremećaje kod nekih ljudi, posebno mladih.

"Odredba je kreirana više iz perspektive medicinskog kanabisa. Željeli smo da omogućimo upotrebu medicinskog kanabisa u institucijama", odgovorila je na optužbe poslanik Svobode Sara Žibrat, koja učestvuje u pripremi zakonskog prijedloga.

Zakon bi dozvolio i upotrebu marihuane u hotelskim sobama za pušenje, kao i u sobama rezervisanim za pušače, u zatvorima i staračkim domovima.

(Srna/MONDO)