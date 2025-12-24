logo
Kraj višemjesečne zabrane: Stanovnici Berkovića ponovo mogu koristiti vodu iz vodovoda

Izvor SRNA
0

Opštinski štab za vanredne situacije Berkovići ukinuo je zabranu korištenja vode iz vodovoda, koja je uvedena nakon što je ljetos došlo do zamućenja na jednom od izvorišta zbog radova na Hidroelektrani "Dabar".

Stanovnici Berkovića ponovo mogu koristiti vodu iz vodovoda Izvor: Shutterstock/sonsart

Na sjednici Štaba konstatovano je da se, u hidrometeorološki povoljnom periodu godine, Berkovići i naseljena mjesta Suzina, Ljuti Do, Potkom, Meča, Blaca i Predolje snabdijevaju vodom sa izvorišta "Trebesin" jer je voda zdravstveno ispravna i bezbjedna za korištenje.

"Istovremeno se konstatuje da se naselja koja gravitiraju Hateljima i Strupićima i dalje snabdijevaju sa izvorišta `Vrijeka`, pa se stanovništvu preporučuje pojačan oprez prilikom upotrebe vode", saopšteno je iz Opštinske uprave.

Opštinski Štab za vanredne situacije konstatovao je i da postoje znatna kašnjenja u realizaciji dogovorenih aktivnosti sa nadležnim energetskim preduzećima u vezi sa vodosnabdijevanjem Berkovića.

"Te aktivnosti su definisane protokolom o saradnji i preduzimanju zajedničkih aktivnosti za dugoročno obezbjeđenje vodosnabdijevanja opštine Berkovići, kao i one koje se tiču projekta hitne sanacije, rekonstrukcije i dogradnje izvorišta `Vrijeka`", podsjetili su iz opštine.

Štab je pozvao nadležna energetska preduzeća da hitno ubrzaju realizaciju svega dogovorenog.

Tagovi

Berkovići voda vodovod

