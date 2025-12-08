Ninković najavljuje provjeru uzroka poskupljenja vode u Banjaluci

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka, Ljubo Ninković, komentarisao je najavljeno poskupljenje usluga Vodovoda, ističući da je potrebno razjasniti stvarne razloge povećanja troškova.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na pitanje da li će Skupština podržati ovu tačku dnevnog reda, Ninković je rekao:

"Mi bi trebali imati u srijedu sjednicu koalicije i vidjećemo kako možemo doći do uzroka poskupljenja", rekao je Ninković.

Prema informacijama iz Vodovoda, troškovi su u odnosu na prethodne godine povećani za 5,1 milion KM. Međutim, kako je istakao Ninković, u objašnjenju preduzeća nisu pomenuti besplatni priključci i novih 120 radnika koji su angažovani u posljednje vrijeme.

"Oni tvrde da je u pitanju poskupljenje hemikalija, ali nigdje se ne navodi za koliko. To što je u pitanju tih 5,1 milion moraju da objasne građanima. Ako je riječ o cijeni električne energije, to se mora transparentno prikazati", naglasio je Ninković.

Dodao je da postoji osjećaj da su određene stvari sakrivene, te da bi to moglo biti nepopularno među građanima.

"Tražićemo od Vodovoda da nam pripremi detaljno objašnjenje. Građani imaju pravo da znaju šta čini ovakvo poskupljenje", zaključio je predsjednik Skupštine.