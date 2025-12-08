logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ninković najavljuje provjeru uzroka poskupljenja vode u Banjaluci 1

Ninković najavljuje provjeru uzroka poskupljenja vode u Banjaluci

Autor Nikolina Damjanić
1

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka, Ljubo Ninković, komentarisao je najavljeno poskupljenje usluga Vodovoda, ističući da je potrebno razjasniti stvarne razloge povećanja troškova.

Ninković najavljuje provjeru uzroka poskupljenja vode u Banjaluci Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na pitanje da li će Skupština podržati ovu tačku dnevnog reda, Ninković je rekao:

"Mi bi trebali imati u srijedu sjednicu koalicije i vidjećemo kako možemo doći do uzroka poskupljenja", rekao je Ninković.

Prema informacijama iz Vodovoda, troškovi su u odnosu na prethodne godine povećani za 5,1 milion KM. Međutim, kako je istakao Ninković, u objašnjenju preduzeća nisu pomenuti besplatni priključci i novih 120 radnika koji su angažovani u posljednje vrijeme.

"Oni tvrde da je u pitanju poskupljenje hemikalija, ali nigdje se ne navodi za koliko. To što je u pitanju tih 5,1 milion moraju da objasne građanima. Ako je riječ o cijeni električne energije, to se mora transparentno prikazati", naglasio je Ninković.

Dodao je da postoji osjećaj da su određene stvari sakrivene, te da bi to moglo biti nepopularno među građanima.

"Tražićemo od Vodovoda da nam pripremi detaljno objašnjenje. Građani imaju pravo da znaju šta čini ovakvo poskupljenje", zaključio je predsjednik Skupštine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ljubo Ninković vodovod voda

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

A da prvo pitaš Đokica i Petrovića za cijenu struje

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ