Više od tri miliona KM za novo šetalište uz Vrbas: Grad traži izvođača radova od Gradskog do Rebrovačkog mosta 2

Više od tri miliona KM za novo šetalište uz Vrbas: Grad traži izvođača radova od Gradskog do Rebrovačkog mosta

Autor Dušan Volaš
2

Grad Banjaluka raspisao je tender za izgradnju šetališta uz rijeku Vrbas na potezu od Gradskog do Rebrovačkog mosta, kao i za izgradnju obaloutvrde od Gradskog do mosta KAB-a (Venecija most), kao i izgradnju vodocrpilišta na području grada.

6.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"eKapija" piše da procijenjena vrijednost radova iznosi 3.086.150 KM bez uračunatog PDV-a, a kao kriterijum za dodjelu ugovora biće primijenjena najniža cijena, uz provođenje e-aukcije.

Uslovi za učešće u postupku predviđaju da ponuđači moraju imati dokazano tehničko i profesionalno iskustvo, odnosno da su u posljednjih pet godina uspješno realizovali najmanje jedan ugovor koji se odnosi na izgradnju šetališta, vodocrpilišta, obaloutvrde ili sličnih objekata, u minimalnoj vrijednosti od milion KM bez PDV-a.

Paralelno uz šetalište, onaj ko dobije posao biće obavezan da postavi i teretanu na otvorenom koja će uključivati sprave za zgibove, za trbušnjake, fitnes bicikl, kao i horizontalne i vertikalne ljestve. Takođe je predviđeno da se klupe postavljaju na uređenu zelenu površinu u prostoru duž staze čime se nudi mogućnost izbora pogleda ka rijeci Vrbas, piše "Capital".

Kako je ranije rečeno iz Gradske uprave, dužina dionice predviđene za izgradnju šetališta, od Gradskog do Venecija mosta iznosi 910 metara, a dužina predviđena za rekonstrukciju, od Venecija do Rebrovačkog mosta je 844 metra.

"Izgradnja šetališta ima za cilj ostvarivanje novog koncepta javnog prostora uz obalu rijeke Vrbas, kroz afirmaciju savremenih trendova u razvoju rekreativnih i turističkih sadržaja, na način da se dio obale Vrbasa pretvori u životniji otvoreni prostor uređen u vidu javnog mjesta za okupljanje i odmor građana", rekla je ljetos ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za komunalne poslove Suzana Jović.

Podsjećamo, aktivisti upozoravaju da se izgradnja gradskih "oaza" rade bez dovoljno dozvola i da se "uređivanje" pretvara u betonizaciju rijeke, što direktno narušava njen pejzaž i ekosistem.

zole

Šetalište postoji od ludare do rebrovackog mosta, ja više ne znam ko je ovde lud, i ne znam zašto praviti šetalište kad će se graditi most u dolcu i neće biti prohodan dok se most ne izgadi

Borik

@zole Postoji ali nije dovoljno betonirano, mora Draško krhnuti betona tu da bi bilo po njegovom ukusu, a i da se ugradi

