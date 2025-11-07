"Oaza" od blata i betona: Šetalište uz Vrbas kod Ekonomskog fakulteta sada je "nužni prolaz" (FOTO)

Dok gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković entuzijastično obilazi gradilišta uz Vrbas i govori o "oazama" i "šetalištima", prizor kod Ekonomskog fakulteta je sve osim idiličan.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Obala koja je nekad bila mjesto okupljanja, sjedenja u hladu i lagane šetnje uz rijeku, danas je raskopana, zatrpana betonom i građevinskim materijalom.

Iako se projekat predstavlja kao uređenje obale i stvaranje "nove gradske oaze", većina građana se pita — ko je to uopšte tražio? Nigdje nije bilo javne rasprave, javnog poziva, niti objašnjenja šta će tačno biti urađeno i po kojoj cijeni. Građani koji svakodnevno prolaze tim dijelom grada uglavnom negoduju.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

"Ovo mi je do skoro bilo omiljeno mjesto za šetnju. Sad je blatnjavo, srušeno, trajno izmijenjeno", rekao nam je jedan prolaznik.

Gradonačelnik u svojim objavama navodi da će se grad "okrenuti rijeci" i da će Vrbas postati centralni dio turističke i rekreativne ponude grada. Međutim, iza tog slogana stoji ogroman sloj betona, a nestaje prirodno korito, trava i stari puteljci koji su generacijama činili Vrbas prepoznatljivim.

Aktivisti iz Centra za životnu sredinu već su upozorili da se radi bez dovoljno dozvola i da se "uređivanje" pretvara u betonizaciju rijeke, što direktno narušava njen pejzaž i ekosistem.

U gradu u kojem mnoge ulice vape za sanacijom, gdje su parkovi zapušteni, a biciklističke staze često nebezbjedne, gradska vlast ulaže u projekte koje građani nisu ni tražili. Stanivuković govori o "oazama", ali se sve više čini da se pod tim podrazumijeva – betonska pustinja.

Umjesto oaze mira i prirode, Banjaluka dobija "oazu" bagera i bušilica. Vrbas, koji je godinama bio simbol grada, postaje poligon za dokazivanje urbanističkog ukusa vlasti – i to bez pitanja onih koji u tom gradu žive.