"Svjesno kršili zakone": Podnijeta krivična prijava protiv Stanivukovića i Višekrune

Građanska inicijativa "Za Plan" podnijela je Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića i načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Banjaluke Vuka Višekrune.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prijava se odnosi i na odgovorna lica - odbornike i službena lica u Gradskoj upravi Grada Banjaluke zbog sumnje da su od januara 2022. do danas pokretali, pripremali, predlagali i usvojili više od 30 izmjena regulacionih planova čime su prekršili odredbe Zakona o uređenju prostora i građenju Republike Srpske.

Кrivičnom prijavom podnijetom juče obuhvaćene su projektantske kuće koje su bile nosioci izrada spornih regulacionih planova, piše Capital.

U krivičnoj prijavi se navodi da su prijavljeni, kao službena i odgovorna lica, djelujući zajedno i po prethodnom dogovoru kao saizvršioci i u namjeri da pribave znatnu imovinsku korist – prvenstveno privatnim investitorima – svjesno kršili zakone i iskoristili svoj službeni položaj, te predlagali i usvojili više od 30 odluka, zaključaka i drugih akata o izradi ili izmjenama Regulacionih planova iako su bili svjesni da za takvo postupanje ne postoji valjan i usklađen planski dokument višeg reda – Urbanistički plan.

Time su, kako se navodi u krivičnoj prijavi, počinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i produženo krivično djelo nesavjestan rad u službi.

"Građanska inicijativa "Za Plan" smatra da neusvajanje novog Urbanističkog plana Grada Banjaluke nije slučajan propust, već strateška odluka nadležnih, koja im je omogućila da, pod izgovorom "razvoja grada" donose parcijalne regulacione planove. Time se urbanizam svodi na puku tehniku ispunjavanja želja investitora, umjesto planiranja održive budućnosti Grada", naveli su iz ove inicijative.

Smatraju da je važno obavijestiti građane da regulacioni planovi usvojeni od 2022. nisu usaglašeni sa Urbanističkim planom iz 1975. koji se primjenjuje do donošenja novog.

"Usaglašenost je ključna riječ, i postavljamo pitanje: šta kada neusaglašenost postane pravilo i kada se ona čini namjerno i usprkos primjedbama građana u javnom prostoru i pisanim dopisima? Da li smijemo takvo postupanje potpuno zanemariti i nadati se da će niz nezakonitih, diletantskih, štetnih postupaka u urbanizmu rezultovati gradom koji je podoban za život građana Banjaluke? Mi danas već živimo kaznu za ranije slične propuste. Možda je vrijeme da se kazne odgovorni, kako ne bismo svi bili kažnjeni", navode u saopštenju inicijative.

Višekruna: Svi regulacioni planovi doneseni u skladu sa Urbanističkim planom

"Radi se o još jednom lošem performansu. Da je u pitanju ništa drugo nego politički performans govori podatak da su krivičnom prijavom obuhvaćeni regulacioni planovi koji su usvojeni i čija je izrada pokrenuta od 2022. godine pa do danas, a koji navodno svi redom nisu usaglašeni sa dokumentom višeg reda, odnosno Urbanističkim planom iz 1975. godine", izjavio jeovlašteni potpisnik u Odjeljenju za prostorno uređenje Vuk Višekruna.

On je upitao zbog čega se krivična prijava odnosi samo na period od 2022. godine, ali ne i na sve prethodne godine.

"Ako je problem neusklađenost sa Urbanističkim planom iz 1975. godine pitam podnosioce prijave zašto onda krivičnom prijavom nisu obuhvaćeni planovi koji su pokretani i u vrijeme vladavine SNSD-a, a koji su svi redom donošeni po istoj proceduri. Ili su oni, s obzirom na to da ih je pokretao i donosio SNSD, svi redom usklađeni sa Urbanističkim planom iz 1975. Dakle, jasno je ko stoji iza ove krivične prijave, kao što se sada nedvosmisleno pokazalo i ko stoji iza takozvane građanske inicijative "Za Plan", kazao je Višekruna.