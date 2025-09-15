logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanivuković tvrdi da zelene površine u Banjaluci ostaju zaštićene: "Nekome je posao da na moj račun obmanjuje javnost"

Stanivuković tvrdi da zelene površine u Banjaluci ostaju zaštićene: "Nekome je posao da na moj račun obmanjuje javnost"

Autor Dragana Božić
0

Novim Urbanističkim planom zelene površine naše Banje Luke ostaju zaštićene, tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Stanivuković tvrdi da zelene površine u Banjaluci ostaju zaštićene Izvor: Gradska uprava

Istakao je da na potezu od Rebrovačkog do mosta Venecija neće biti objekata više spratnosti niti stambenih blokova.

"Taj prostor je, po Urbanističkom planu, namijenjen sadržajima javne namjene: dječijim igralištima, sportskim i teniskim terenima, trim stazama, teretanama na otvorenom, ugostiteljskim sadržajima i prostorijama javne namjene, poput novog objekta mjesne zajednice", naveo je gradonačelnik.

Kako je naveo, isto važi i za prostor oko „Akvane“, gdje će se zadržati postojeći sadržaji, uz mogućnost da se dio neuređene površine iskoristi za sport, rekreaciju i javne sadržaje.

"Naš cilj je jasan – očuvati zelene oaze i izgraditi nove parkove. Svaki korak biće usaglašen sa strukom i u dijalogu sa građanima", rekao je gradonačelnik.

Naglasio je da će Banjaluka nastaviti da raste, ali nikada na uštrb zelenih površina, što su, kako tvrdi, do sada pokazali i dokazali.

"Nekome je očigledno posao da, na moj račun i račun Grada, obmanjuje javnost", zaključio je gradonačelnik.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Draško Stanivuković Banjaluka Urbanistički plan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ