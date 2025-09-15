Stanivuković tvrdi da zelene površine u Banjaluci ostaju zaštićene: "Nekome je posao da na moj račun obmanjuje javnost"

Novim Urbanističkim planom zelene površine naše Banje Luke ostaju zaštićene, tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Izvor: Gradska uprava

Istakao je da na potezu od Rebrovačkog do mosta Venecija neće biti objekata više spratnosti niti stambenih blokova.

"Taj prostor je, po Urbanističkom planu, namijenjen sadržajima javne namjene: dječijim igralištima, sportskim i teniskim terenima, trim stazama, teretanama na otvorenom, ugostiteljskim sadržajima i prostorijama javne namjene, poput novog objekta mjesne zajednice", naveo je gradonačelnik.

Kako je naveo, isto važi i za prostor oko „Akvane“, gdje će se zadržati postojeći sadržaji, uz mogućnost da se dio neuređene površine iskoristi za sport, rekreaciju i javne sadržaje.

"Naš cilj je jasan – očuvati zelene oaze i izgraditi nove parkove. Svaki korak biće usaglašen sa strukom i u dijalogu sa građanima", rekao je gradonačelnik.

Naglasio je da će Banjaluka nastaviti da raste, ali nikada na uštrb zelenih površina, što su, kako tvrdi, do sada pokazali i dokazali.

"Nekome je očigledno posao da, na moj račun i račun Grada, obmanjuje javnost", zaključio je gradonačelnik.

(Mondo)