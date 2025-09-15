Stanivuković tvrdi da zelene površine u Banjaluci ostaju zaštićene: "Nekome je posao da na moj račun obmanjuje javnost"

Novim Urbanističkim planom zelene površine naše Banje Luke ostaju zaštićene, tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.
Istakao je da na potezu od Rebrovačkog do mosta Venecija neće biti objekata više spratnosti niti stambenih blokova.
"Taj prostor je, po Urbanističkom planu, namijenjen sadržajima javne namjene: dječijim igralištima, sportskim i teniskim terenima, trim stazama, teretanama na otvorenom, ugostiteljskim sadržajima i prostorijama javne namjene, poput novog objekta mjesne zajednice", naveo je gradonačelnik.
Kako je naveo, isto važi i za prostor oko „Akvane“, gdje će se zadržati postojeći sadržaji, uz mogućnost da se dio neuređene površine iskoristi za sport, rekreaciju i javne sadržaje.
"Naš cilj je jasan – očuvati zelene oaze i izgraditi nove parkove. Svaki korak biće usaglašen sa strukom i u dijalogu sa građanima", rekao je gradonačelnik.
Naglasio je da će Banjaluka nastaviti da raste, ali nikada na uštrb zelenih površina, što su, kako tvrdi, do sada pokazali i dokazali.
"Nekome je očigledno posao da, na moj račun i račun Grada, obmanjuje javnost", zaključio je gradonačelnik.
(Mondo)