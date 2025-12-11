U Gradišci oduzeto 69.600 limenki lažnog "red bula"

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH spriječili su u Gradišci uvoz 69.600 limenki lažnog energetskog pića "Red Bul", čija se tržišna vrijednost u BiH procjenjuje na 174.000 KM.

Izvor: UIO BiH

Prilikom uvoza pošiljke u carinskoj ispostavi Gradiška službenici su posumnjali da je riječ o lažnoj robi kojom se povređuje pravo intelektualne svojine, zaštićeno žigom "Red Bul".

Zastupnik nosioca prava zaštićenog žiga u BiH izjasnio se da je riječ o falsifikovanoj robi koja je stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Limenke su privremeno oduzete, saopšteno je iz UIO BiH.

Uprava je pozvala građane da na otvorenu, besplatnu i anonimnu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje.

(Srna)