Sedmoro pripadnika UIO BiH i Granične policije optuženi za primanje mita

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 11 lica, od kojih su četvoro policajci Granične policije BiH i troje carinici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, zbog primanja dara i nedozvoljene trgovine.

Optuženi su Sejdin Šarić, Igor Stokić, Mahir Haračić i Armin Šarić, zatim carinici u UIO Bojan Bojan Mitrović, Darija Plotan i Dragana Novaković, te službenici Granične policije BiH Sead Tihak, Mladen Nikolić, Elvir Mehinagić i Tedo Dukić, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Krivična dijela počinjena su tako što su optuženi, koji se bave uvozom veće količine razne robe sa područja NJemačke, na graničnim prelazima Kozarska Dubica i Kostajnica davali darove u novcu ili drugim poklonima zaposlenima u carini i Graničnoj policiji kako bi bez adekvatne kontrole uvozili veće količine robe na područje BiH.

Optuženi se terete da su počinili krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela, davanje dara i drugih oblika koristi, primanje dara i drugih oblika koristi i nedozvoljena trgovina.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.