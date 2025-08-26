Granična policija BiH provjerava navode o prelasku granice Milorada Dodika na aerodromu u Banjaluci

Granična policija BiH saopštila je da provjerava navode u vezi sa prelaskom državne granice Milorada Dodika, kojem je Centralna izborna komisija (CIK) BiH oduzela mandat predsjednika Republike Srpske, na Međunarodnom aerodromu Banjaluka.

Izvor: Srna

Granična policija BiH navodi da se, u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja, "provjeravaju sve dostupne činjenice vezane za ovaj događaj".

Dalje se navodi da je prelazak granice od strane VIP osoba regulisan članom 27. Pravilnika o načinu obavljanja graničnih provjera.

"Propisano je dostavljanje najave za prelazak državne granice VIP osobe Graničnoj policiji BiH diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog organa BiH, što je ujedno i jedini uslov za prioritetan prelazak državne granice određene osobe. Samim tim i postupanje Granične policije BiH prema određenoj osobi zavisi od sadržaja navedene najave", navodi se u saopštenju.

U nastavku su naveli da je istovremeno naloženo da Sektor za profesionalne standarde i unutarnju kontrolu Granične policije BiH formira predmet i provede preliminarne provjere u vezi s postupanjem policijskih službenika Granične policije BiH u navedenom slučaju.

"Granična policija BiH funkcioniše na zakonskim i podzakonskim propisima te ostaje ustrajna u zaštiti državne granice i odgovorno poduzima sve mjere i radnje kako bi se zaštitila državna granica i očuvala sigurnost svih građana Bosne i Hercegovine".

U saopštenju se pojašnjava da policijski službenici prilikom obavljanja graničnih provjera imaju ovlaštenje da provjere podatke u potražnim i drugim evidencijama, uključujući one koje vode drugi nadležni organi. Pristup tim evidencijama ograničen je i moguć isključivo u svrhe definisane Zakonom o graničnoj kontroli – među kojima su sprečavanje krivičnih djela, zaštita državne granice i javne bezbjednosti.

(Mondo)