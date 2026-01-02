Tragedija u Skoplju: Dijete (2) podleglo povredama nakon ranjavanja u naručju majke

Dvogodišnje dijete, koje je teško povrijeđeno tokom novogodišnje noći u Skoplju, preminulo je jutros u jednoj od skopskih klinika uprkos naporima ljekara da mu spasu život.

Izvor: Profimedia

Prema prvim informacijama iz istrage, tragedija se dogodila kada je dijete pogodio zalutali metak dok je u majčinom naručju posmatralo praznični vatromet.

Nakon incidenta, dijete je hitno prevezeno u Gradsku bolnicu, odakle je zbog ekstremno teškog stanja prebačeno na Kliniku za dječiju hirurgiju. Ljekari su konstatovali opsežno krvarenje u mozgu koje je zahvatilo sve moždane komore. Iako je dijete bilo pod stalnim medicinskim nadzorom, povrede su bile suviše teške i bitka za život je, nažalost, izgubljena.

Ministar unutrašnjih poslova, Panče Toškovski, ocijenio je ovaj događaj kao jedan od najozbiljnijih incidenata zabilježenih tokom novogodišnjih praznika. On je ranije potvrdio da je povredu nanio metalni fragment, najvjerovatnije projektil iz vatrenog oružja, ali da se precizne okolnosti pod kojima je došlo do ispaljivanja metka još uvijek istražuju.

Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju ovog slučaja kako bi se utvrdilo ko je odgovoran za ispaljivanje projektila koji je doveo do fatalnog ishoda.