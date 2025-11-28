Tužilaštvo traži pritvor za zaposlenika UIO BiH zbog prijetnji radnim kolegama

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zatražio je da se odredi pritvo Dragoslavu Stjepanoviću (50) iz Prijedora zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Osumnjičeni je u periodu od kraja januara 2025. godine do 26. novembra 2025. godine upućivao prijetnje da će ugroziti život i tijelo troje zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, što je kod oštećenih izazvalo strah za ličnu bezbjednost i život", saopšteno je iz tužilaštva.

Tužilac je uputio prijedlog za određivanje pritvora zbog bojazni da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke ili da će ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

Stjepanović je prijavljen da je na službeni telefon UIO BiH, u kojoj je zaposlen, više puta zvao i prijetio da će se “obračunati” s kolegama, najčešće prijeteći šefu Carinske ispostave Banjaluka, sa kojim navodno od ranije ima nesuglasice.