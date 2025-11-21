logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Užas u Tuzli: Dvojica muškaraca osumnjičena za pedofiliju

Užas u Tuzli: Dvojica muškaraca osumnjičena za pedofiliju

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Opštinski sud u Tuzli odredio je pritvor dvojici Tuzlaka od kojih jedan ima 43, a drugi 41 godinu, zbog osnovane sumnje da su na štetu trinaestogodišnjeg dječaka iz tog grada počinili krivično djelo polni odnos sa djetetom.

Dvojica muškaraca iz Tuzle osumnjičena za pedofiliju Izvor: Shutterstock

"U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH, i u interesu zaštite oštećenog djeteta, nismo u mogućnosti objavljivati bilo kakve detalje vezane za ovaj predmet", saopšteno je danas iz tuzlanskog Kantonalnog tužilaštva.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tuzla pedofili pritvor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ