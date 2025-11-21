Užas u Tuzli: Dvojica muškaraca osumnjičena za pedofiliju

Opštinski sud u Tuzli odredio je pritvor dvojici Tuzlaka od kojih jedan ima 43, a drugi 41 godinu, zbog osnovane sumnje da su na štetu trinaestogodišnjeg dječaka iz tog grada počinili krivično djelo polni odnos sa djetetom.

Izvor: Shutterstock

"U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH, i u interesu zaštite oštećenog djeteta, nismo u mogućnosti objavljivati bilo kakve detalje vezane za ovaj predmet", saopšteno je danas iz tuzlanskog Kantonalnog tužilaštva.

(Srna)