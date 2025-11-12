logo
U akciji „Štek“ zaplijenjeni telefoni vrijedni 450.000 KM: Krijumčareni u lažnim kutijama (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine saopštila je da su njeni službenici u okviru operativne akcije „ŠTEK“ zaplijenili veću količinu mobilnih telefona, satova i druge robe ukupne vrijednosti oko 450.000 KM.

zaplijenjeni telefoni vrijedni 450.000 KM Izvor: UIO BiH

Tokom realizacije operativne akcije pronađeno je 546 mobilnih telefona - Galaxy S 25 Ultra, iPhone 16 ProMax, S 24 Ultra, 70 Apple satova, kao i druga zabranjena roba. Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe je 450.000 KM.

Tokom akcije lociran je objekat i identifikovano pravno lice na području Tuzle, gdje je otkrivena veća količina prokrijumčarene robe, među kojom su bili najnoviji modeli mobilnih telefona, kao što su Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max i S24 Ultra.

Telefoni su, kako navode iz UIO, bili vješto sakriveni u originalnim kartonskim kutijama, na kojima su bile prikazane fotografije makete telefona i zaštitnih stakala, kako bi se prikrio njihov stvaran sadržaj.

"Pravno i odogovorno lice nije posjedovalo nikakvu dokumentaciju o porijeklu, odnosno dokaz da je ista prošla redovnu carinsku proceduru pri ulasku u carinsko područje BiH. U objektu je takođe pronađena i roba koja je zabranjena za uvoz bez odgovarajućeg odobrenja nadležne Agencije (optički nišani, roba za medicinske namjene), spremna za daljnju distribuciju, za koju vlasnik takođe nije posjedovao nikakvu dokumentaciju o porijeklu", saopštila je UIO BiH.

Akciju su proveli ovlašteni službenici Odsjeka za provođenje propisa, Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja Regionalnog centra Tuzla.

Iz UIO BiH su naveli da su protiv odgovornih lica preduzete zakonom propisane mjere i radnje, te da se akcije s ciljem suzbijanja krijumčarenja i nelegalne trgovine nastavljaju i u narednom periodu.

(Mondo)

Tagovi

UIO BiH mobilni telefoni zapljena krijumčarenje

