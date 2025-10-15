UIO BiH potvrdila da su uhapšena četiri carinika: “Podržavamo rad nadležnih institucija, svi naši zaposleni obavezni su…

Uprava za indirektno oporezivanje oglasila se o jutrošnjoj akciji “Border” koju sprovode Agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) u saradnji sa Tužilaštvom BiH i potvrdili da su uhapšena četiri carinika.

SIPA je ranije saopštila da se sumnjiče za primanje dara i drugih oblika koristi, propisano Krivičnim zakonom BiH, te da su u toku pretresi na području Banjaluka i Doboja.

“Uprava za indirektno oporezivanje u potpunosti podržava rad nadležnih institucija za provođenje zakona u BiH, te ovim putem još jednom naglašava da su svi službenici UIO obavezni da u svom radu postupaju profesionalno, nepristrasno i sa integirtetom. Svaki zaposleni u UIO ima obavezu da postupa isključivo u skladu sa relevantnim zakonskim propisima i u tom smislu UIO stoji na raspolaganju svim nadležnim organima za provođenje zakona u otkrivanju i sankcionisanju svih vrsta i oblika zloupotreba i krivičnih dijela”, saopšteno je iz UIO BiH.

