Akcija SIPA-e u Banjaluci i Doboju: Pretresi u toku, uhapšena četiri službenika UIO

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) na području Banja Luke i Doboja danas provode operativnu akciju „Border“, koja je usmjerena protiv nekoliko lica, službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO).

Izvor: SIPA

Kako je saopšteno, u toku su pretresi na više lokacija zbog postojanja osnova sumnje da su predmetna lica počinila krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

"Operativna akcija „Border“ provodi se po nalogu Suda Bosne i Hercegovine, pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine a u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske", stoji u saopštenju.

Federalni mediji nezvanično saznaju da su uhapšene četiri osobe.

Više informacija biće poznato u toku dana, po okončanju aktivnosti na terenu, naveli su iz SIPA-e.

(Mondo)