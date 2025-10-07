Uhapšeni zbog širenja mržnje u Bihaću pušteni na slobodu: Među njima i Adil Ćenanović

Tri lica uhapšena jutros na području Bihaća zbog sumnje da su počinila krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti puštena su na slobodu po nalogu kantonalnog tužioca, rekla je portparol Sipe Jelena Miovčić.
"Tri uhapšena lica puštena su nakon što su pripadnici Sipe sproveli mjere i radnje iz svoje nadležnosti po nalogu postupajućeg tužioca", rekla je Miovčićeva.
Ova lica su, kako je pojasnila Miovčićeva, puštena su na slobodu po nalogu postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH (Sipa) jutros su, po nalogu bihaćkog Opštinskog suda i pod nadzorom Tužilaštva Unsko-sanskog kantona, izvršili pretrese na području Bihaća na tri lokacije i tom prilikom otkrili i privremeno oduzeli predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
Mediji su javili da je među uhapšenima Adil Ćenanović koji je krajem septembra uznemiravao srpsku porodicu u Bihaću zbog puštanja pjesme "Veseli se srpski rode", uzvikujući ispred njihove kuće "Tekbir - Alahu ekber".
(Srna)