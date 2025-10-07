logo
Uhapšeni zbog širenja mržnje u Bihaću pušteni na slobodu: Među njima i Adil Ćenanović

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Tri lica uhapšena jutros na području Bihaća zbog sumnje da su počinila krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti puštena su na slobodu po nalogu kantonalnog tužioca, rekla je portparol Sipe Jelena Miovčić.

Uhapšeni zbog širenja mržnje u Bihaću pušteni na slobodu Izvor: Profimedia/ELVIS BARUKCIC / AFP

"Tri uhapšena lica puštena su nakon što su pripadnici Sipe sproveli mjere i radnje iz svoje nadležnosti po nalogu postupajućeg tužioca", rekla je Miovčićeva.

Ova lica su, kako je pojasnila Miovčićeva, puštena su na slobodu po nalogu postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH (Sipa) jutros su, po nalogu bihaćkog Opštinskog suda i pod nadzorom Tužilaštva Unsko-sanskog kantona, izvršili pretrese na području Bihaća na tri lokacije i tom prilikom otkrili i privremeno oduzeli predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Mediji su javili da je među uhapšenima Adil Ćenanović koji je krajem septembra uznemiravao srpsku porodicu u Bihaću zbog puštanja pjesme "Veseli se srpski rode", uzvikujući ispred njihove kuće "Tekbir - Alahu ekber". 

(Srna)

