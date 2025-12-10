logo
Nova blokada GP Gradiška: UIO ni na vanrednoj sjednici nije usvojio ključne odluke, propala i raspodjela putarina

Autor Dušan Volaš
Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH ponovo je oboreno usvajanje izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO kojim bi bilo omogućeno puštanje u saobraćaj Graničnog prelaza Gradiška.

Nova blokada GP Gradiška Izvor: Integral inženjering

Usvajanje Pravilnika koje je nužno za raspoređivanje carinika na novi Granični prelaz Gradiška ponovo je oborio član UO Zijad Krnjić.

Iako su na dnevni red sjednice uvrštene tačke koje je Krnjić tražio, nije jasno zbog čega je došlo do obaranja ove tačke te će više informacija o tome biti poznato naknadno.

Svečano otvaranje GP Gradiška je zakazano za sutra, 11. decembar, te vjerovatno neće biti pušten u saobraćaj dok izmjene ne budu usvojene, piše Klix.

Izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO je formalnost koja je potrebna zbog otvaranja novih radnih mjesta za carinike koji trebaju raditi na novom graničnom prelazu.

zole

Političari ko rogovi u vreći, ali ništa se spektakularno neće dogoditi i da se otvori prelaz , možda dogodine pred izbore

