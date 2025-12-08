Bez rješenja za granični prelaz Gradiška: Ceremonija će biti održana bez puštanja saobraćaja?

Iako su postojala očekivanja da bi današnja sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH konačno mogla odblokirati otvaranje graničnog prelaza Gradiška, to se ponovo nije dogodilo.

Izvor: Integral inženjering

Podsjećanja radi, bez usvajanja Pravilnika kojim bi se omogućilo formiranje nove radne jedinice na prelazu i raspoređivanje carinskih službenika, prelaz se ne može pustiti u funkciju. Upravo taj dokument bio je ključan za otvaranje, ali nije dobio potrebnu podršku, pišu Nezavisne.

Zijad Krnjić, član UO iz reda eksperata, ponovo je glasao protiv. Zanimljivo je da je samo nekoliko dana ranije insistirao da se odluke ne donose putem telefonskih sjednica, već da se sazove sjednica uživo. Međutim, i kada je održana sjednica na kojoj su svi članovi bili fizički prisutni, Krnjić je ostao pri negativnom stavu.

Kako je naveo ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić, Krnjić je na sjednici tvrdio da nije protiv sistematizacije, Pravilnika niti same odluke, ali je ipak glasao protiv "iz principijelnih razloga", uz ocjenu da otvaranje ovog prelaza u ovom trenutku nije prioritet.

Kao novi razlog za neusvajanje Pravilnika sada se navodi činjenica da se Upravni odbor nije sastajao radi usaglašavanja koeficijenata za preraspodjelu prihoda od indirektnih poreza između entiteta — prakse koja se ranije obično provodila svakih nekoliko mjeseci.

Ovakav ishod BiH ponovo dovodi u neprijatnu poziciju, jer Hrvatska ne odustaje od planirane svečanosti otvaranja brze ceste od Gradiške do saobraćajnice Novi Varoš na pravcu prema Okučanima, koja se povezuje s autoputem Zagreb – Beograd. Prema planu, u četvrtak će biti otvorena i cesta i novi granični prelaz na hrvatskoj strani.

Ironično je da su se prethodnih godina u BiH izražavale bojazni da će Hrvatska zakasniti s projektom, dok se sada pokazuje da je problem nastao u zemlji kojoj bi ova putna komunikacija donijela najviše koristi.

Svečanom otvaranju brze ceste očekuje se prisustvo Borjane Krišto, predsjedavajuće Savjeta ministara BiH, uz druge zvaničnike.