UIO: Nema uslova za otvaranje graničnog prelaza u Gradišci

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u ovoj upravi, pa uslovi za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška Novi most - Gornji Varoš nisu ispunjeni, saopšteno je iz UIO.

Izvor: Integral inženjering

Iz ove uprave su pojasnili da je izmjena i dopuna Pravilnika, kojom se uspostavlja nova organizaciona jedinica Carinski referat na graničnom prelazu Gradiška Novi most, preduslov da bi se ispunjavali drugi uslovi neophodni za funkcionisanje carinske službe na ovoj lokaciji.

U saopštenju se navodi da ti uslovi zahtijevaju da se odredi šifra graničnog prelaza kako bi se znalo gdje je roba ušla/izašla u/iz BiH.

Uslovi su i da se obezbijedi informatička podrška na novoj lokaciji i pristup carinskoj aplikaciji, da se izradi pečat nove organizacione jedinice, "izvrši uključivanje novog graničnog prelaza u sistem NCTS-a (novog kompjuterizovanog provoznog postupka), te uključivanje u TIR i ATA sistem".

Iz UIO su dodali da se moraju obezbijediti i drugi uslovi za sprovođenje carinskih postupaka, čije ispunjenje zavisi od prethodno uspostavljene nadležne organizacione jedinice.

U saopštenju se napominje da predlaganje izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi nije bilo moguće prije donošenja rješenja Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara, jer je tek donošenjem tog rješenja poznato kojoj vrsti robe će biti dozvoljen spoljnotrgovinski promet preko ovog graničnog prelaza.

"UIO je odmah po prijemu rješenja Ministarstva bezbjednosti preduzela aktivnosti na obezbjeđivanju uslova za uspostavljanje rada carinske službe na novom graničnom prelazu", navedeno je u saopštenju.

O svemu ovome UIO je obavijestila predsjedavajuću Savjeta ministara, njene zamjenike, zamjenika ministra bezbjednosti u Savjetu ministara, kao i članove Upravnog odbora UIO.

"Upravi za indirektno oporezivanje potrebno je 48 sati od trenutka usvajanja pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO kako bi se ispunili prethodno pomenuti uslovi i sve bilo spremno za početak rada novog graničnog prelaza Gradiška Novi most – Gornji Varoš", dodaje se u saopštenju.