Novi granični prelaz u Gradišci otvara se 11. decembra 1

Novi granični prelaz u Gradišci otvara se 11. decembra

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
1

Otvaranje novog graničnog prelaza Gradiša očekuje se 11. decembra, rečeno je Srni u Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara.

Srn2022-7-29_1859469_3.jpg Izvor: Bojan Rečević, Srna

Iz Ministarstva su naveli da su završili svoj dio posla i da je izdato privremeno rješenje za otvaranje novoizgrađenog graničnog prelaza u Gradišci za međunarodni promet.

"Kao i slučaju graničnog prelaza Svilaj, ovo je privremeno rješenje dok se ne potpiše novi ugovor o graničnom prelazu", pojasnili su iz Ministarstva bezbjednosti.

Iz tog resora su dodali da uskoro počinje pregovori delegacija BiH i Hrvatske o novom ugovoru o graničnim prelazima kojim će trajno biti definisana kategorija ovog, ali i drugih prelaza između dvije zemlje.

zole

Prije skoro 4 godine je most završen dobro su uspjeli 4 kilometra brze ceste izgraditi za četiri godine

