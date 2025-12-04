logo
Blokada novog graničnog prelaza Gradiška: UIO opet bez odluke, upitno svečano otvaranje 11. decembra

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje danas opet nije donio odluku o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO čime nisu stvoreni uslovi da se izvrši raspoređivanje carinika na novi granični prelaz Gradiška koji treba biti svečano otvoren 11. decembra.

Upitno svečano otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška Izvor: Integral inženjering

Zijad Krnjić kao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO) iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada FBiH na sjednici UO UIO koja je održana prekjuče je glasao protiv formalnih izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO. Na današnjoj, ponovo elektronskoj sjednici, Krnjić je ponovio svoj stav, piše portal "Klix".

U izjavi pomenuti portal juče je rekao da je bio protiv jer je sazvana elektronska, a ne redovna sjednica. On smatra da se izmjena Pravilnika može izvršiti samo na redovnoj sjednici, koja nije sazvana već tri mjeseca iako je zakonska obaveza sazivanje najmanje jednom mjesečno.

Izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO je formalnost koja je potrebna zbog otvaranja novih radnih mjesta za carinike koji trebaju raditi na novom graničnom prelazu.

Podsjećamo, iz Ministarstva finansija BiH ranije je rečeno da se otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška očekuje 11. decembra.

"Nezavisne novine" pišu da su ceremoniji otvaranja trebali prisustvovati, između ostalih, Andrej Plenović, predsjednik Vlade Hrvatske i Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara BiH. 

