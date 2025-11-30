logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kvar otklonjen: Saobraćaj uspostavljen na svim graničnim prelazima sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom

Kvar otklonjen: Saobraćaj uspostavljen na svim graničnim prelazima sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom

Autor Dušan Volaš
0

Kvar na sistemu je otklonjen i saobraćaj je ponovo uspostavljen na svim graničnim prelazima Bosne i Hercegovine sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj uspostavljen na svim graničnim prelazima sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom Izvor: Auto-moto savez Republike Srpske

Normalizacija protoka saobraćaja je u toku, potvrđeno je iz BIHAMK-a, nakon kratkotrajnog zastoja koji je blokirao granice sa tri susjedne države.

Podsjetimo, zbog pada sistema saobraćaj je bio obustavljen na svim prelazima sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom.

"S obzirom na kolone koje su se formirale tokom zastoja, molimo vozače za strpljenje i razumijevanje", istakli su iz BIHAMK-a, napominjući da je normalizacija protoka saobraćaja na granicama u toku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćaj granični prelaz

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ