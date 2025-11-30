Kvar otklonjen: Saobraćaj uspostavljen na svim graničnim prelazima sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom

Kvar na sistemu je otklonjen i saobraćaj je ponovo uspostavljen na svim graničnim prelazima Bosne i Hercegovine sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Izvor: Auto-moto savez Republike Srpske

Normalizacija protoka saobraćaja je u toku, potvrđeno je iz BIHAMK-a, nakon kratkotrajnog zastoja koji je blokirao granice sa tri susjedne države.

Podsjetimo, zbog pada sistema saobraćaj je bio obustavljen na svim prelazima sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom.

"S obzirom na kolone koje su se formirale tokom zastoja, molimo vozače za strpljenje i razumijevanje", istakli su iz BIHAMK-a, napominjući da je normalizacija protoka saobraćaja na granicama u toku.