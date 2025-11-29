Informacija za vozače iz AMS: Magla smanjuje vidljivost, tokom noći se očekuje poledica

U većem dijelu Republike Srpske saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnim kolovozima, u višim predjelima provijava slab snijeg, koji se uglavnom ne zadržava na kolovozu

Iz Auto-moto saveza Srpske vozačima skreću pažnju na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle u ovim područjima.

Oprez je neophodan zbog najavljenog formiranja poledice tokom noći, pa se savjetuje maksimalno oprezna i sporija vožnja, kao i da se na put ne kreće bez zimske opreme.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina mogući su odroni.

Prema informacijama firme koja održava dionicu magistralnog puta

Jablanica-Blidinje, putnička vozila do tri i po tone saobraćaju otežano, na vlastitu odgovornost, a za teža vozila saobraćaj je i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 20 do 30 minuta.