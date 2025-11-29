logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Informacija za vozače iz AMS: Magla smanjuje vidljivost, tokom noći se očekuje poledica

Informacija za vozače iz AMS: Magla smanjuje vidljivost, tokom noći se očekuje poledica

Autor Dušan Volaš
0

U većem dijelu Republike Srpske saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnim kolovozima, u višim predjelima provijava slab snijeg, koji se uglavnom ne zadržava na kolovozu

Poledica na putu Izvor: Shutterstock

Iz Auto-moto saveza Srpske vozačima skreću pažnju na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle u ovim područjima.

Oprez je neophodan zbog najavljenog formiranja poledice tokom noći, pa se savjetuje maksimalno oprezna i sporija vožnja, kao i da se na put ne kreće bez zimske opreme.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina mogući su odroni.

Prema informacijama firme koja održava dionicu magistralnog puta
Jablanica-Blidinje, putnička vozila do tri i po tone saobraćaju otežano, na vlastitu odgovornost, a za teža vozila saobraćaj je i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 20 do 30 minuta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćaj

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ