Naoružajte se strpljenjem: Kolone vozila na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Srbijom

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Duge kolona vozila na izlazu iz BiH zabilježene su na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje sa Hrvatskom, te Rača, Pavlovića most, Karakaj i Šepak sa Srbijom.

Kolone vozila na granicama sa Hrvatskom i Srbijom Izvor: Auto-moto savez Republike Srpske

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za vozila nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto savez Republike Srpske.

Granični prelaz Brčko je otvoren za vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona i ona se preusmjeravaju na novi most Bratoljub kod Bratunca i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu da saobraćaju na graničnom prelazu Šepak za vikend samo u noćnom terminu.

