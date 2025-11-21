logo
Apel vozačima: Na put ne krećite bez zimske opreme 1

Apel vozačima: Na put ne krećite bez zimske opreme

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
1

Iz preduzeća "Putevi Republike Srpske" uputili su apel svim učesnicima u saobraćaju da na put ne kreću bez zimske opreme zbog najavljenih obilnih snježnih padavina.

Apel vozačima za zimsku opremu u saobraćaju Izvor: Shutterstock

Rukovodilac Odjeljenja za redovno održavanje puteva Srđan Jolić izjavio je da učesnici u saobraćaju ne treba da na put kreću bez zimske opreme usljed obilnih snježnih padavina na predjelima opština Kneževo, Mrkonjić Grad, preko prevoja Borja.

Jolić je istakao da se očekuju snježne padavine i preko drugih planinskih predjela.

"Shodno tome molimo vozače za posjedovanje zimske opreme i dodatni oprez", rekao je Jolić. 

(Srna)

snijeg saobraćaj upozorenje

Jaaa

Apel putnim službama, koje uzimaju milione za neodržavanje puteva, čistite puteve na vrijeme, a ne kad padne 50 cm i pljačkate vozače kamiona šlepajući ih do prevoja

