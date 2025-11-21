Prognoza za naredne dane: Sutra i do pola metra snijega, u nedjelju stabilizacija vremena

Na području BiH sutra se očekuje hladno i nestabilno vrijeme, uz jači snijeg i porast snježnog pokrivača, koji će u višim predjelima zapada dostići visinu i do pola metra.

Izvor: Nacionalni park Kozara

Na krajnjem jugu padaće kiša, a najviše snježnih padavina očekuje se na jugozapadu i zapadu, dok će ih najmanje biti na sjeveroistoku, naročito u Semberiji i Posavini, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U brdsko-planinskim predjelima zapada duvaće jak vjetar koji će stvarati vijavice i nanose snijega. Do večeri se očekuje snježni pokrivač od oko dva centimetra na sjeveroistoku do oko 20 centimetara na zapadu, a u višim predjelima zapada i do pola metra.

Padavine će u noći na nedjelju, 23. novembar, oslabiti i postepeno prestati, a duvaće slab do umjeren vjeter sjevernih smjerova, a u višim predjelima povremeno jak.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od minus jedan do četiri stepena, na jugu do 12, a u višim predjelima od minis tri stepena Celzijusova, a minimalna od minus tri do jedan, na jugu do devet stepeni.

Danas preovladava oblačno vrijeme sa kišom, dok je na planinama i u Krajini registrovan i snijeg.