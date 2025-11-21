Danas oblačno i hladno, u većini dijelova BiH padaće snijeg

U cijeloj BiH danas će biti oblačno sa padavinama, a u zapadnim područjima očekuje se formiranje snježnog pokrivača.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U većini predjela padaće susnježica i snijeg uz fomiranje snježnog pokrivača, a na jugu kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do večeri se očekuje od pet do 15 centimetara snijega u nižim predjelima na zapadu, a u višim predjelima i do 30 centimetara.

Najmanje snijega biće na sjeveroistoku - u Semberiji i Posavini, gdje se neće formirati snježni pokrivač.

Jače padavine uz dalji rast snježnog pokrivača nastaviće se i u noći ka suboti.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini u prvom dijelu dana umjeren do jak južni, a u drugom dijelu dana umjeren do jak sjeverni.

Temperatura vazduha biće od dva do devet, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Kolovozi su jutros u većem dijelu BiH mokri i klizavi, na širem području Mrkonjić Grada i u Kneževu su zasniježeni, ali ih čiste ekipe preduzeća za puteve.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske savjetuju vozačima maksimalno opreznu i sporiju vožnju, da na put ne kreću bez zimske opreme, te skreću pažnju i na mogućnost odrona.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u samom tunelu, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U Srpskoj rođeno 29 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba - 15 djevojčica i 14 dječaka. Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 11, potom u Bijeljini sedam, u Doboju četiri, u Trebinju tri, u Zvorniku dvije, te u Foči i Gradišci po jedna.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta, a vozila se preusmjeravaju na put Srbac-Prnjavor-Derventa. Za vozila hitnih službi, vatrogasna vozila i vozila lokalnog stanovništva neće vrijediti obustava saobraćaja na navedenom putnom pravcu.

Na dionici magistralnog puta Bileća-Trebinje-lokalitet Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, kao i na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most, dolazi do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa", od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Donja LJubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Radi deminiranja na lokalitetu "Gajevi dva", opština Novo Goražde vršiće se povremena polučasovna obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Ustiprača-Novo Goražde od 8.00 do 15.00 časova.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na dionici regionalnog puta Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Saobraćaj se zbog aktiviranih klizišta odvija jednom saobraćajnom trakom u dužini od 50 metara na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Radovi su aktuelni i na dionicama: Semizovac-Olovo, Zavidovići-Vozuća u mjestu Krivaja, Jajce-Crna Rijeka, Jablanica-Blidinje /Jablanica-Kosne Luke/, Konjic-Jablanica /Ostrožac/, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije, mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.