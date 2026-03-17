Poznato koji Banjalučani su kandidati za Aprilske nagrade grada Banjaluka

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
Dragoljub Davidović, bivši gradonačelnik Banjaluke, kandidat je za nagradu Ključ grada povodom Dana Grada Banjaluka, odlučila je danas Komisija za izbor i imenovanja.

Princeza Jelisaveta Karađorđević, reditelj Saša Hajduković i Humanitarna organizacija “Srbi za Srbe”, predloženi su za nagradu Zlatni grb.

Komisija za izbor i imenovanje, saopštila je da su među kandidatima i proslavljeni rukometaš i ljekar ortoped profesor dr Nebojša Popović, onkolog dr Zdenka Gojković, sportski radnik Draško Ilić i protojerej stavrofor Emolaos Masaras, objavile su Nezavisne novine.

U najuži izbor za plaketu Grada ušli su Ansambl “Lira”, novinar i urednik Predrag Ćurković, TV snimatelj Vladimir Simić, Ozren Đurđević, Izviđačko diverzantski odred “Orlovi Grmeča”, direktor Osnovne škole “J.Jovanović Zmaj” Dijana Bogdanović , glumac Đorđe Marković, Perica Ivanović, ginekolog dr Ives Šindrak, književnik Tanja Stupar Trifunović, Plesni klub “Blok” Jelena Stojaković, Srđan Babić, Tomas Damjanović, Maja Davidović i Kulturni centar Kuća Milanovića.

Za nagradu „Plaketa sestra Gajić“ izglasani su direktor Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu “Duša djece” Jasminka Vučković, Zoran Gvozden istaknuti stomatolog i Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti “Iskra”.

Ovi prijedlozi usvojeni su na Komisiji za izbor i imenovanja, a Skupština grada Banjaluka trebala bi o njima uskoro da odlučuje.

