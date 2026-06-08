Pijani muškarac napao ženu u Banjaluci: Povrijeđenoj ukazana pomoć u UKC RS

Policija u Banjaluci uhapsila je M.K. iz tog grada zbog sumnje da je fizički napao ženu koja je tom prilikom zadobila tjelesne povrede, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Povrijeđenoj je ukazana ljekarska pomoć u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, dok je osumnjičeni, kod kojeg je utvrđeno 2,08 g/kg alkohola u organizmu,uhapšen nad njim je u toku kriminalistička obrada.

Policijski službenici su M.K. uhapsili juče zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo "Tjelesna povreda".

O slučaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.