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Pijani muškarac napao ženu u Banjaluci: Povrijeđenoj ukazana pomoć u UKC RS

Pijani muškarac napao ženu u Banjaluci: Povrijeđenoj ukazana pomoć u UKC RS

Autor Nikolina Damjanić
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Policija u Banjaluci uhapsila je M.K. iz tog grada zbog sumnje da je fizički napao ženu koja je tom prilikom zadobila tjelesne povrede, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

2.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Povrijeđenoj je ukazana ljekarska pomoć u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, dok je osumnjičeni, kod kojeg je utvrđeno 2,08 g/kg alkohola u organizmu,uhapšen  nad njim je u toku kriminalistička obrada.

Policijski službenici su M.K. uhapsili juče zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo "Tjelesna povreda".

O slučaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

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Banjaluka napad muškarac

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