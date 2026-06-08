Pijani muškarac napao ženu u Banjaluci: Povrijeđenoj ukazana pomoć u UKC RS

Policija u Banjaluci uhapsila je M.K. iz tog grada zbog sumnje da je fizički napao ženu koja je tom prilikom zadobila tjelesne povrede, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.
Povrijeđenoj je ukazana ljekarska pomoć u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, dok je osumnjičeni, kod kojeg je utvrđeno 2,08 g/kg alkohola u organizmu,uhapšen nad njim je u toku kriminalistička obrada.
Policijski službenici su M.K. uhapsili juče zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo "Tjelesna povreda".
O slučaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.