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Trebinje šalje vatrogasce u Herceg Novi

Trebinje šalje vatrogasce u Herceg Novi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Agencije
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Deset pripadnika Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice iz Trebinja sa dva vozila upućeno je u Herceg Novi kako bi pomogli u gašenju velikog požara koji ugrožava kuće i objekte.

Trebinje uputilo vatrogasce u Herceg Novi zbog velikog požara kod Baošića Izvor: RTCG

Nakon što se veliki požar na području Bijele i Baošića kod Herceg Novog približio kućama i drugim objektima, pomoć je stigla i iz Republike Srpske.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić potvrdio je da je deset pripadnika Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice sa dva vozila upućeno prema Herceg Novom kako bi pomogli kolegama u borbi sa vatrenom stihijom.

„Čim smo dobili informaciju da je situacija veoma teška i da su ugroženi objekti i kuće, stavili smo se na raspolaganje našim prijateljima iz Herceg Novog. Deset pripadnika naše Teritorijalne vatrogasno-spasilačke sa dva vozila večeras je krenulo prema Bijeloj i Baošićima da pomogne u gašenju požara“, rekao je Ćurić.

On je naglasio da su trebinjski vatrogasci spremni da pomognu kolegama u Herceg Novom, podsjećajući da su vatrogasne službe iz Crne Gore i ranije pružale podršku Trebinju tokom velikih požara.

„Naši vatrogasci spremni su da pomognu kolegama, baš kao što su oni u prethodnom periodu pomagali nama kada smo se suočavali sa velikim požarima“, poručio je Ćurić.

Podsjećamo, požar koji je izbio na nepristupačnom terenu iznad Žagera u Herceg Novom proširio se prema području Bijele i Baošića. Zbog širenja vatre i jakog vjetra u jednom trenutku bilo je ugroženo više desetina kuća, dok su pojedina naselja ostala bez električne energije i vode. U gašenju požara angažovane su lokalne vatrogasne jedinice, dobrovoljna vatrogasna društva, policija, kao i protivpožarni avioni MUP-a Crne Gore.

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Tagovi

Trebinje vatrogasci pomoć Crna Gora požar

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