Za dva dana uhapšeno devet pijanih vozača na području koje pokriva PU Doboj

Na području Policijske uprave Doboj tokom dvodnevne akcije uhapšeno je devet pijanih vozača, te četiri zbog konzumiranja droge, saopšteno je iz ove uprave.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija je regionalnu akciju realizovala u petak i subotu, 5. i 6. juna, tokom koje je kontrolisala ukupno 628 učesnika u saobraćaju.

Zbog vožnje pod uticajem alkohola iz saobraćaja je isključeno ukupno 90 vozača.

Tokom ove aktivnosti evidentirano je 108 prekršaja po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, koji nisu bili predmet akcije.