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Nakon hitnog upozorenja stigla još jedna Trampova poruka: "Stvari će ići brzo"

Nakon hitnog upozorenja stigla još jedna Trampova poruka: "Stvari će ići brzo"

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je Izrael i Iran da odmah obustave razmjenu vatre nakon najnovije eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Poruku je objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp o stanju Izraela i Irana Izvor: X/@nexta_tv/Printscreen/Youtube/printscreen/The White House

Predsjednik SAD Donald Tramp oglasio se nakon najnovije eskalacije sukoba između Izraela i Irana i pozvao obe strane da odmah obustave razmjenu vatre.

Tramp je prije sat vremena poruku objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, gde je u kratkoj objavi uputio apel zaraćenim stranama.

"Iran i Izrael moraju odmah prestati da pucaju", napisao je Tramp.

Njegova reakcija usljedila je nakon novih napada između Izraela i Irana, koji su ponovo pojačali strahovanja od širenja sukoba na Bliskom istoku.

U svojoj najnovijoj objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da su Izrael i Iran spremni za hitan prekid neprijateljstava.

"Obje strane, Izrael i Iran, žele hitan PREKID VATRE! Završni pregovori o 'miru' su u toku, osim ako im na put ne stanu neznanje ili glupost", napisao je Tramp.

Američki predsjednik je dodao da će blokada ostati na snazi do postizanja konačnog sporazuma.

"Blokada će ostati na snazi, u punoj mjeri, sve dok ne bude postignut konačan dogovor. Stvari bi trebalo brzo da se odvijaju", poručio je Tramp.

Nova objava usljedila je nakon njegove prve poruke u kojoj je kratko naveo da Izrael i Iran moraju odmah da prestanu da pucaju, dok najnovija poruka sugeriše da bi diplomatski dogovor mogao da bude bliži nego što se očekivalo.

Za sada nema zvanične potvrde Izraela i Irana o eventualnom sporazumu ili prekidu vatre.

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SAD Iran Donald Tramp

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