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Dramatični snimci iz Barselone: Prolaznici očajnički pokušavali da ožive izrešetanog državljanina Srbije

Dramatični snimci iz Barselone: Prolaznici očajnički pokušavali da ožive izrešetanog državljanina Srbije

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Nakon ubistva državljanina Srbije u Barseloni, mrežama kruže uznemirujući snimci na kojima prolaznici očajnički pokušavaju da ga ožive prije dolaska Hitne pomoći.

snimak ubistva državljanina srbije u barseloni Izvor: X/Daniel/FotsTe

Državljanin Srbije ubijen je u pucnjavi u okrugu Sants u Barseloni. Napadač, obučen u crno, ispalio je nekoliko hitaca u leđa muškarcu koji se nalazio u dvorištu zgrade, navodi portal ElCaso.cat.

Pucnjava se dogodila u nedjelju uveče oko 21 čas u kvartu Zona Franka, u unutrašnjem dvorištu stambenog bloka u ulici Mineria. Iako su komšije pokušale da reanimiraju čovjeka, a nakon toga i policajci i medicinski tehničari, on je preminuo na ulici.

Dramatični trenuci zabilježeni su i na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama:

Nakon pucnjave policija je blokirala šire područje naselja, ali osumnjičeni još nije pronađen.

Druga pucnjava u istom kvartu za manje od mjesec dana

Ovo je drugi slučaj smrtonosne pucnjave u ulici Mineria za manje od mjesec dana.

Zbog sve većeg broja incidenata sa vatrenim oružjem stanovnici Zone Franke posljednjih nedjelja izražavaju zabrinutost za bezbjednost u tom dijelu grada. Prošle nedjelje održali su i proteste tražeći od gradskih vlasti hitne mjere za poboljšanje bezbjednosti, pišu španski mediji.

Pucnjava se dogodila na istom mestu gdje je, prije samo nekoliko nedjelja, još jedan muškarac ubijen iz vatrenog oružja.

(MONDO)

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Tagovi

ubistvo Barselona srbin

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