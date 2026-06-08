Dramatični snimci iz Barselone: Prolaznici očajnički pokušavali da ožive izrešetanog državljanina Srbije

Nakon ubistva državljanina Srbije u Barseloni, mrežama kruže uznemirujući snimci na kojima prolaznici očajnički pokušavaju da ga ožive prije dolaska Hitne pomoći.

Izvor: X/Daniel/FotsTe

Državljanin Srbije ubijen je u pucnjavi u okrugu Sants u Barseloni. Napadač, obučen u crno, ispalio je nekoliko hitaca u leđa muškarcu koji se nalazio u dvorištu zgrade, navodi portal ElCaso.cat.

Pucnjava se dogodila u nedjelju uveče oko 21 čas u kvartu Zona Franka, u unutrašnjem dvorištu stambenog bloka u ulici Mineria. Iako su komšije pokušale da reanimiraju čovjeka, a nakon toga i policajci i medicinski tehničari, on je preminuo na ulici.

Dramatični trenuci zabilježeni su i na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama:

Un vecino me alerta de nuevos disparos en los patios entre Mineria y Mare de Déu del Port. Si se confirma, sería otro episodio intolerable en una zona marcada por la inseguridad y el abandono. Los vecinos exigen soluciones reales. ¿Qué más tiene que pasar?pic.twitter.com/gcW8FOmcjs — Dani Sirera (@danielsirera)June 7, 2026

Nakon pucnjave policija je blokirala šire područje naselja, ali osumnjičeni još nije pronađen.

Druga pucnjava u istom kvartu za manje od mjesec dana

Ovo je drugi slučaj smrtonosne pucnjave u ulici Mineria za manje od mjesec dana.

Fallece el hombre tiroteado en la calle

de la Mineria de la Zona Franca de Barcelona

¡=¡El hombre que ha recibido varios disparos este domingo sobre las 21:00 horas en plena vía pública ha terminado falleciendo a pesar de los esfuerzos por reanimarlo de los servicios de…pic.twitter.com/qWTFf5mc3y — Daniel (@FotsTe)June 7, 2026

Zbog sve većeg broja incidenata sa vatrenim oružjem stanovnici Zone Franke posljednjih nedjelja izražavaju zabrinutost za bezbjednost u tom dijelu grada. Prošle nedjelje održali su i proteste tražeći od gradskih vlasti hitne mjere za poboljšanje bezbjednosti, pišu španski mediji.

Pucnjava se dogodila na istom mestu gdje je, prije samo nekoliko nedjelja, još jedan muškarac ubijen iz vatrenog oružja.

(MONDO)