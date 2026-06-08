Policajcu se ponovo sudi za ubistvo studentkinje iz Osijeka: Novi iskazi svedoka otkrili važne detalje

Na nastavku suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubistvo studentkinje Mihaele Berak 2023. godine u Osijeku, zaposleni u Hitnoj pomoći izneli su različite tvrdnje o njegovom ponašanju neposredno nakon tragedije.

Izvor: Instagram / Drustvene mreze

U nastavku suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu za ubistvo studentkinje Mihaele Berak u septembru 2023. godine u Osijeku, zaposleni u Hitnoj medicinskoj pomoći izneli su različite iskaze o njegovom psihofizičkom stanju i ponašanju po dolasku na mjesto događaja.

Vozač Hitne pomoći izjavio je da kod Smažila nije primetio nikakvu uznemirenost niti strah.

"Dobili smo dojavu da je došlo do pokušaja samoubistva ženske osobe vatrenim oružjem. Kada smo stigli, optuženi nije pokazivao zabrinutost niti nas je požurivao da pomognemo", rekao je.

On je naveo da ga je pitao da li je devojka živa ili mrtva, na šta mu je Smažil, kako tvrdi, mirnim tonom odgovorio:

"Da... Ne... Ne znam."

Na nastavku suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu za ubistvo studentkinje Mihaele Berak u septembru 2023. godine u Osijeku, zaposleni u Hitnoj medicinskoj pomoći iznijeli su različite iskaze o njegovom psihofizičkom stanju i ponašanju po dolasku na mjesto događaja.

Vozač Hitne pomoći Luka Novaković izjavio je da kod Smažila nije primetio nikakvu uznemirenost niti strah.

"Dobili smo dojavu da je došlo do pokušaja samoubistva ženske osobe vatrenim oružjem. Kada smo stigli, optuženi nije pokazivao zabrinutost niti nas je požurivao da pomognemo", rekao je Novaković.

On je naveo da ga je pitao da li je djevojka živa ili mrtva, na šta mu je Smažil, kako tvrdi, mirnim tonom odgovorio:

"Da... Ne... Ne znam."

Novaković je dodao da mu je bilo sumnjivo što se pištolj nalazio na stolu, dok je tijelo Mihaele Berak bilo na kauču. Nakon što je lekar konstatovao smrt, ekipa Hitne pomoći nije željela da pomjera predmete do dolaska policije kako eventualni dokazi ne bi bili uništeni.

Sa druge strane, medicinski tehničar Tomislav Ujević rekao je da je njegov utisak bio drugačiji.

"Optuženi je šetao hodnikom, izlazio i vraćao se. Mislim da se držao za glavu, mada zbog protoka vremena više nisam potpuno siguran. Izraz lica i mimika odavali su utisak da mu nije svejedno", izjavio je Ujević.

Dodao je da su Smažila pitali šta se dogodilo, ali da nisu želeli da ga dodatno ispituju jer se pištolj i dalje nalazio na stolu.

"Ne mogu da kažem da sam se plašio optuženog, već je to bila mjera opreza zbog oružja koje se nalazilo u prostoriji", rekao je svjedok.

Na pitanje odbrane potvrdio je da nije stručan da procenjuje psihofizičko stanje optuženog i da je izneo lični utisak.

Suđenje će biti nastavljeno 4. septembra.

Prošlogodišnjom presudom Županijskog suda u Osijeku Smažil je bio proglašen krivim za ubistvo i osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki krivični sud u februaru 2026. godine ukinuo presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.

Na početku ponovljenog postupka Smažil je izjavio da se ne smatra krivim za krivično djelo ubistva, tvrdeći da nije imao namjeru da usmrti Mihaelu Berak.

Optužnica ga tereti da je 20. septembra 2023. godine u svom stanu u Osijeku, sa namjerom da ubije dvadesetjednogodišnju devojku sa kojom je bio u vezi, iz službenog pištolja "HS-9" ispalio hitac u njenu glavu.

Tokom istrage tvrdio je da nije imao nameru da je ubije, već da je do pucnja došlo usled neopreznog rukovanja oružjem.

(Index.hr/Mondo)