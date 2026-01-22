logo
Dvije bankarke završile iza rešetaka: Godinama potkradale oročene depozite i falsifikovale potpise

Dvije bankarke završile iza rešetaka: Godinama potkradale oročene depozite i falsifikovale potpise

Autor Dušan Volaš
0

Dvjema hrvatskim državljankama određen je istražni zatvor zbog sumnje da su kao zaposlene u jednoj banci u Osijeku za 20 godina pribavile imovinsku korist od nekoliko miliona tako što su bez odobrenja klijenata dizale novac sa njihovih računa oročenih depozita.

RS osnova novu banku, najavio Višković. Izvor: Shutterstock

Procjenjuje se da su pribavile imovinsku korist od najmanje 2.261.480 evra, 95.355 američkih dolara i 29.880 švajcarskih franaka, a za isti iznos oštećena je i banka u kojoj su bile zaposlene.

Ispitane su u Županijskom državnom tužilaštvu u Osijeku, koje je predložilo da im odredi istražni zatvor zbog opasnosti da bi mogle da utiču na svjedoke, prenose hrvatski mediji.

Sumnjiče se da su, kao lični bankari i blagajnici banke u Osijeku, od 27. oktobra 2005. do 13. marta 2025. godine, po dogovoru, a bez znanja i odobrenja klijenata podizale novac sa njihovih računa oročenih depozita.

To su, navodno, radile tako što su falsifikovale potpise klijenata na isplatnim dokumentima ili isplatama bez ikakve dokumentacije.

Sumnja se da novac, koji su klijenti donosili u poslovnicu radi oročenja, nisu uplaćivale na račun banke, već su ga zadržavale za sebe.

Kako bi to prikrile, navodno su izrađivale fiktivne ugovore o oročenim depozitima i lažne naloge za uplate, koje nisu unosile u kompjuterski sistem banke. Time su stvarale lažni utisak da je novac i dalje na računima.

Sumnja se i da su međusobno potpisivale neistinite blagajničke izvještaje kako bi prikrile transakcije sprovedene bez znanja klijenata.

