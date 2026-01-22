logo
Utvrđena bespravna gradnja: Tompsonu naloženo uklanjanje objekata u Čavoglavama

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Državni inspektorat je proverio građevine na sedam katastarskih parcela u Čavoglavama u vlasništvu Marka Perkovića Tompsona.

Tompsonu naloženo uklanjanje objekata u Čavoglavama Izvor: Astrobobo/Shutterstock

Državni inspektorat je izvršio inspekciju na dva ilegalno izgrađena objekta na parcelama u vlasništvu pjevača Marka Perkovića Tompsona u Čavoglavama, a sada su stigli rezultati nadzora, piše tportal.hr.

Građevine u Čavoglavama, izgrađene na sedam katastarskih parcela, moraju biti uklonjene.

"Građevinska inspekcija Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor katastarskih čestica 1315/1, 1315/2, 1312/5, 1315/7, 1315/8, 1315/9 i 1315/10 k.o. Čavoglave. Inspekcijskim nadzorom utvrđene su povrede propisa iz oblasti građenja te je pokrenut pravni postupak u kojem je donijeto rješenje kojim se investitoru nalaže da u roku od 90 dana od dana prijema rješenja postupi u skladu sa izrekom rješenja, tj. ukloni bespravno izgrađene građevine na navedenim parcelama", odgovorili su na upit Nove TV iz inspektorata.

Tompson oštetio Hrvatsku za milione

Ovo nije kraj Tomsonovim problemima, te je nedavno isplivala presuda Upravnog suda u Zagrebu iz 2014. godine, kojom je potvrđena odluka Ministarstva finansija da je Marko Perković Tompson dužan da plati 1.164.211,42 kune poreza poznata je već neko vrijeme. Sada je Upravni sud u Zagrebu potvrdio njegova dugovanja.

Presuda, napisana na šest stranica, pokazuje kako su navodni partneri iz Njemačke svojim svjedočenjem pred Upravnim sudom pokušali da spase Tompsona plaćanja poreza na neprijavljeni prihod, koji mu je odbila Poreska uprava, pisao je Jutarnji.hr.

(tportal.hr / MONDO)

