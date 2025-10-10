Podignuta prijava protiv Marka Perkovića Tompsona: Evo šta mu se stavlja na teret

Nekoliko organizacija prijavilo je Marka Perkovića Tompsona zbog koncerta 5. jula ove godine.

Tompson je prijavljen zbog pozdrava "Za dom spremni" tokom koncerata 5. jula 2025. na zagrebačkom Hipodromu i 4. avgusta u Sinju. Nekoliko organizacija podnijelo je Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) prekršajnu prijavu protiv pjevača Marka Perkovića Tompsona.

To su učinile Antifašistička liga Hrvatske, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i boračko udruženj VeDRA – Veterani domovinskog rata i antifašisti, uz podršku troje građana koji su preživjeli ustaške i nacističke zločine. Pjevač je prijavljen zbog pozdrava "Za dom spremni" tokom koncerata 5. jula 2025. na zagrebačkom Hipodromu i 4. avgusta u Sinju.

Podnosioci prijave smatraju da je time počinio produženi prekršaj protiv javnog reda i mira, jer je riječ o uzvikivanju simbola suprotnog Ustavu i vrijednostima antifašizma na kojima počiva Republika Hrvatska. U prijavi podsjećaju da je Ustavni sud u više odluka jasno utvrdio da je "Za dom spremni" ustaški pozdrav i kao takav protivustavan.

Navodi se i da je odluka Visokog prekršajnog suda, kojom je za pjesmu "Bojna Čavoglave" napravljen izuzetak, u suprotnosti sa tumačenjima Ustavnog suda. Očekuju da policija i pravosuđe postupe po prijavi. Spominje se i slučaj Josipa Šimunića, koji je pravosnažno osuđen zbog istog pokliča, a njegovu je presudu potvrdio i Evropski sud za ljudska prava, ocijenivši da takva zabrana ne krši slobodu izražavanja.

Navedene organizacije smatraju da javno uzvikivanje pozdrava pod kojim su u logorima tokom NDH ubijene desetine hiljada ljudi vređa žrtve i njihove porodice.

"Boračka udruga VeDRA odlučno se protivi narušavanju ustavnog identiteta Domovinskog rata", navodi se u saopštenju.

Organizacije očekuju da policija i pravosudni organi postupe u skladu sa zakonom i postojećom praksom. Najavili su da će o postupku i reakciji MUP-a javnost obavijestiti na konferenciji za medije 20. oktobra.



