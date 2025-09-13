logo
Radulović: Dodik poziva Srbe u Sloveniji da glasaju za čovjeka koji podržava Tompsona

Radulović: Dodik poziva Srbe u Sloveniji da glasaju za čovjeka koji podržava Tompsona

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Vršilac dužnosti predsjednik Srpske demokratske stranke Jovica Radulović poručio je da je Milorad Dodik otišao korak dalje u svom, kako kaže, "političkom ludilu", nakon što je pozvao Srbe u Sloveniji da na predstojećim izborima glasaju za Janeza Janšu.

DSC_0457.JPG Izvor: SDS

Radulović je podsjetio da je Janša prisustvovao koncertu Marka Perkovića Tompsona i javno se veselio, a Srbe nazivao agresorima.

"Čovjek koji se oduševljeno hvalio prisustvom na koncertu Tompsona, a veličanje ustaštva nazivao patriotizmom, može biti poželjan izbor samo za Dodika. Fotografije Janše sa Velimirom Bujanecem, čovjekom koji je pjevao o pokolju Srba, za svakog Srbina bi bile crveni alarm – osim za Dodika", rekao je Radulović.

On je dodao da bi upravo Dodik trebalo da odgovori na pitanje zašto mu je prvi izbor političar koji Srbe naziva agresorima, a one koji zabranjuju Tompsonove koncerte fašistima.

"Dodik još jednom pokazuje da ga kroz politiku vode isključivo lične sujete, sukobi i interesi, a ne interesi srpskog naroda. Tu se razlikujemo i nikad nećemo biti isti", zaključio je Radulović.

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika Republike Srpske, pozvao je Srbe da na sljedećim izborima kazne aktuelnu Vladu Slovenije, kao odgovor na sankcije koje mu je ta zemlja uvela, a kojima mu je zabranjen ulazak u Sloveniju

(MONDO)

jovica radulović Janez Janša Marko Perković Tompson Milorad Dodik Slovenija sankcije

