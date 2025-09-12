Zbog sankcija: Dodik pozvao Srbe da na sljedećim izborima podrže Janeza Janšu

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika Republike Srpske, pozvao je Srbe da na sljedećim izborima kazne aktuelnu Vladu Slovenije, kao odgovor na sankcije koje mu je ta zemlja uvela, a kojima mu je zabranjen ulazak u Sloveniju.

Izvor: Borislav Zdrinja

"Pozivam naš narod da na sljedećim izborima glasa za Janeza Janšu i tako pokaže koliko sadašnja Vlada Slovenije nije u pravu", rekao je Dodik.

On je naveo da slovenačka Vlada sa jedne strane podržava vladavinu prava, a “s druge nelegitimnog Kristijana Šmita, što je nespojivo”.

"Da li je to sada za njih ponos, vidjećemo. Ja, naravno, imam još dovoljno godina života da ću jedan dan otići do Slovenije", naveo je Dodik.

On je napomenuo da znatan broj privrednika iz Slovenije radi u Republike Srpskoj i da ih je lično podržao i ohrabrio.

"I danas ću im reći da mogu računati da Republika Srpska ostaje za njih sve, dobro mjesto za posao i za život. Cijenim to što smo ovdje napravili. Ali njihova vlada nije dostojna tog svega", rekao je Dodik.

On je rekao da ne može da vjeruje da jedna ozbiljna zemlja ima tako neodgovornu vladu koja se odlučila na potpunu improvizaciju.

"I dalje poštujem Sloveniju kao državu, taj narod koji je dobar", dodao je on.

Dodik tvrdi da priče o njegovoj navodnoj imovini u Sloveniji nisu tačne.

"Neki lažni portali stalno pišu o tome. Nemam nikakvu imovinu, ni centimatar nekog vlasništva. Volio sam otići tamo, ali živjeću i bez toga. Imam veliki broj prijatelja, svi su me zvali", rekao je Dodik.

(RTRS)