Hrvati prekršili zabranu na EP: "Uvijek ćemo slušati Tompsona"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Hrvatski rukometaš Luka Cindrić rekao je za švedske medije da će bez obzira na zabrane EHF reprezentativci nastaviti da slušaju pjesme Marka Perkovića Tompsona.

Hrvati prekršili zabranu na EP: "Uvijek ćemo slušati Tompsona" Izvor: Jan Guenther / TSV Hannover-Burgdorf / imago sportfotodienst / Profimedia

Ne smiruje se bura oko pjesama Marka Perkovića Tompsona na Evropskom prenstvu u rukometu. Hrvatska je u Malmeu odigrala grupnu poslije koje je prošla u drugi krug, a iako je to EHF izričito zabranio na meču sa Gruzijom puštena je Tompsonova pjesma "Ako ne znaš što je bilo".

Švedski mediji su bili šokirani kada se to desilo, EHF je reagovao, a poslije teksta švedskog "Sportbladeta" u kome se piše o tome da je Tompson "optužen da je fašista" oglasili su se rukometaši Hrvatske. Kao što je naveo hrvatski istoričar Dragan Markovina, rukometaši ne vide ništa sporno sa puštanjem pjesama ovog izvođača.

"Mislim da je to glupo. Poznajemo ga, volimo ga i uvijek ćemo ga podržavati. Mislim da je pogrešno nekoga zabraniti samo zato što voli svoju zemlju i pjeva o tome koliko je njegova zemlja lijepa. Njegove pjesme su o našoj zemlji, na koju smo ponosni, a ne o tome da smo protiv bilo koje druge zemlje', rekao je Cindrić za "Sportbladet".

Naglasio je da ga politika ne zanima, a iskusni srednji bek je naglasio da ga ne zanima ni bilo šta što čuje sa strane. Hrvatski rukometaši će nastaviti da slušaju Tompsona.

"Izbjegavam da ulazim u političke rasprave, ali navikli smo da čujemo ovakve stvari o njemu. Nije važno šta drugi govore, uvijek ćemo slušati njegove pjesme. Umjesto toga, puštamo njegove pjesme u svlačionici i autobusu", istakao je iskusni srednji bek.

Šta čeka Hrvatsku?

Od 20:30 će Hrvatska u duelu sa Švedskom odlučiti ko je prvi u grupi E i da li će prenijeti bodove u narednu fazi. Tu su već Slovenija i Island koji su prenijeli po dva boda i Mađarska i Švajcarska bez bodova. U drugoj grupi druge grupne faze bodove su prenijeli Francuska, Njemačka i Portugal, a bez bodova su Španija, Norveška i Danska. U posljednjem meču prve grupne faze u grupi gdje je Hrvatska Holandija je na kraju savladala Gruziju 31:26.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:12
Dejan Milosavljev odbrana
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Tagovi

Luka Cindrić Rukomet Hrvatska Marko Perković Tompson

