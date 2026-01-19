"Hrvati nam uporno tražili Tompsona": EHF za MONDO objasnio šta se desilo na EP u rukometu

Ekskluzivno iz Evropske rukometne federacije (EHF) za MONDO odgovorili kako je došlo do propusta da se pesma kontroverznog Marka Perkovića Tompsona čuje na EP u rukometu.

Evropsko prvenstvo u rukometu 2026 donijelo je za sada neočekivanu kontroverzu i to zbog - izbora muzike. EHF je morao da reaguje zbog reprezentacije Hrvatske i pokušaja ove reprezentacije da se njihovi golovi slave uz pjesmu kontroverznog Marka Perkovića Tompsona, tako da je pesma "Ako ne znaš šta je bilo" zvanično zabranjena tokom turnira.

Preciznije, nikada nije bila ni odobrena, međutim ona se greškom čula tokom prvog meča Hrvatske u Malmeu, protiv Gruzije. Sada su iz Evropske rukometne federacije (EHF) za MONDO objasnili kako se to dogodilo.

"Pjesma o kojoj je ovdje riječ (Marko Perković Tompson - Ako ne znaš šta je bilo, prim. aut.) nije bila dio originalne plej-liste za utakmicu Gruzija - Hrvatska. Sve pjesme na plejlistama na svim utakmicama unapred potvrđuju 'zabavni tim' i EHF prije početka Evropskog prvenstva. Zbog toga su zabavni program i pjesme koje se u njegovom okviru puštaju isključiva odgovornost EHF-a i organizatora", rekli su nam iz EHF i dodali:

"Jedini cilj zabavnog programa jeste da se svim prisutnima u dvorani obezbijedi najbolje moguće iskustvo. To je smjernica prema kojoj se sastavljaju plej-liste i celokupan program. Naknadni zahtjevi za puštanje pjesama u kratkom roku nisu predviđeni".

Kako je došlo do toga da Tompsonova pjesma bude puštena na meču uprkos tome što nije bila dio zvanične plejliste? "Na dan utakmice hrvatska delegacija je u više navrata zahtijevala puštanje te pjesme, ali su ti zahtjevi više puta odbijeni. Činjenica da je pjesma na kraju ipak puštena znači da do toga nije smjelo da dođe", objasnio je Tomas Šenejh, direktor komunikacija u EHF za MONDO.

Šta su Hrvati rekli o Tompsonovoj pjesmi?

Pošto je delegacija Hrvatske ipak uspjela u namjeri da se Tompsonova pjesma čuje u Švedskoj, što je izazvalo ozbiljnu reakciju tamošnijih medija, oglasila se u međuvremenu i demantovala umiješanost u izbor muzike.

"Hrvatski rukometni savez obavještava javnost da nije informisan ko je i kako sastavljao muzičku plejlistu za utakmice 17. Europskog rukometnog prvenstva niti ima kompetencija za to. Animiranje gledalaca u dvorani za EHF radi profesionalna kompanija 'Hey there people'", naveli su iz Rukometnog saveza Hrvatske i istakli da se okreću predstojećoj utakmici protiv Holandije.

"Ne znam šta bih mogao komentisati jer mi kao Savez nismo dobili nikakvu službenu odluku EHF. Naši igrači trenutno razmišljaju samo o večerašnjoj utakmici protiv Holandije. Treba nam pobjeda za plasman u drugi krug...", rekao je Tomislav Grahovac, prvi čovjek hrvatskog rukometa: "Ako dobijemo službenu odluku EHF-a onda možemo nešto komentarisati na ovu temu s Tompsonom. Ovako, nema smisla".

