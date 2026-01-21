Otac hrvatskog rukometaša iznenađen odlukom da njegov sin ne igra na Euru

Alvaro Načinović, slavni jugoslovenski i hrvatski rukometaš, priupitao selektora Hrvatske zašto njegov sin ne igra za "kauboje" na EP u rukometu.

Muška rukometna reprezentacija Hrvatske ostvarila je već plasman u drugu rundu Evropskog prvenstva u rukometu, međutim od današnjeg meča protiv domaćina Švedske zavisi da li će prenijeti bodove u novu grupu. Za sada, Hrvati nisu briljirali u pobjedama protiv Gruzije (32:29) i Holandije (35:29), tako da će susret sa Šveđanima i pokazati realne domete ove generacije od koje se od tamošnije javnosti i te kako mnogo očekuje.

Hrvati su prošle godine na Svjetskom prvenstvu, koje je organizovano kod njih, došli do srebrne medalje, međutim i dalje postoje kritike na račun selektora Dagura Sigurdsona. Svaki njegov potez je pod lupom, pa je tako i izbor igrača za utakmice izazvao veliku pažnju i doveo do neočekivanih nemira.

Zbog toga što u sastavu Hrvatske za meč sa Holandijom nije bilo talentovanog Verona Načinovića burno je reagovao njegov otac Alvaro Načinović - inače nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, posle Hrvatske.

"Izuzetno me iznenadila odluka Sigurdsona da Veron nije tamo, jer zadnjih pet utakmica koje je igrao bio je u prvom planu, prvoj postavi. Dobro, na treneru je da odlučuje što misli da je najbolje za ekipu. Ne znam tačno zbog čega bi to moglo biti, ali odluka je bila takva kakva je da je Veron iz prve postave, iz takve pozicije, uloge, završio na tribini", rekao je Alvaro Načinović za "Net.hr".

"Ta Sigurdsonova odluka mi nije jasna i logična", bio je malo oštriji slavni rukometaš koji je na ovaj način očigledno da izvrši malo pritisak na selektora Hrvatske.

Podsjetimo, Hrvati će proći u grupu u kojoj su već Slovenija i Island sa po dva boda, a Švajcarska i Mađarska su bez bodova.

Ko je Veron Načinović?

Veron Načinović je pivot koji je još sa 15 godina privukao pažnju u Hrvatskoj igrajući za riječki Zamet, gdje je njegov otac Alvaro sportski direktor. Prešao je potom u Celje, Monpelje, a od prošle godine je član slavnog Kila.

Bio je član reprezentacije Hrvatske koja je prošle godine u Zagrebu osvojila srebro, dok je daleko od učinka koji je imao njegov otac. Bio je bronzani na Olimpijskim igrama 1988. godine u Seulu sa reprezentacijom Jugoslavije, a zatim je sa Hrvatskom osvojio zlato 1996. u Atlanti. Ima i srebro sa Svjetskog prvenstva 1995, odnosno bronzu sa Evropskog prvenstva 1994.