Neslavan kraj: Rukometaš Srbije se oprostio od reprezentacije

Iskusni rukometaš Nemanja Ilić više neće igrati za Srbiju.

Izvor: MN PRESS

Rukometna reprezentacija Srbije na neslavan način završila je Evropsko prvenstvo. Poslije velike pobjede protiv Nijemaca, sve je Srbija prokockala protiv Austrije i ispala već u grupnoj fazi. Ovo je bio posljednji turnir u nacionalnom dresu za iskusno krilo Nemanju Ilića.

Igrač Tuluza je odlučio da se oprosti od reprezentacije Srbije nakon skoro 14 godina. On je debitovao za Srbiju 2013. godine, što su u odnosu na ovu situaciju bile "zlatne godine". Odigrao je solidan oproštajni turnir i bio jedan od lidera tima Raula Gonzalesa.

Protiv Španaca se nije proslavio, podigao je formu protiv Njemačke, da bi meč sa Austrijom završio kao najefikasniji sa šest pogodaka. Možda ne baš onakav kraj kakav sanjao, ali svoj put nastaviće na klupskom nivou.

Ilić je bio jedini preostali član iz generacije 1990. godište, dok su se ranije od dresa Srbije oprostili Petar Đorđić i Ilija Abutović.

Oproštajna poruka na Instagramu

"Od 2012. godine imao sam čast da predstavljam svoju zemlju, nosim grb na grudima, pevam himnu i dijelim teren sa nevjerovatnim saigračima. Na tom putu, bilo je svega… Lijepih trenutaka, bitnih pobjeda, bolnih poraza, borbi i emocija koje se ne zaboravljaju", napisao je Ilić i dodao:

"Svaki poziv i svaki minut u ovom dresu imali su, i imaće, posebnu težinu i neprocjenjivu čast. Posebno privilegija mi je bila da budem kapiten reprezentacije Srbije. Hvala svima koji su bili dio ovog puta! Odlazim ponosan i zahvalan. Reprezentacija će zauvijek imati posebno mjesto u mom srcu", napisao je Nemanja Ilić.