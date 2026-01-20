logo
Srbija se već 14 godina bruka na evropskim prvenstvima: Ove brojke pokazuju koliko su zapravo loši

Srbija se već 14 godina bruka na evropskim prvenstvima: Ove brojke pokazuju koliko su zapravo loši

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Rukometna reprezentacija Srbije već deceniju i po bez velikih uspjeha na evropskim prvenstvima.

Srbija razočarala na Evropskom prvenstvu Izvor: MN PRESS

Rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Španije i Austrije, pa pobjeda protiv Nemačke u drugom kolu prve grupne faze na Evropskom prvenstvu nema nikakav značaj. Reprezentativci završavaju takmičenje nakon tri odigrana meča, kao posljednjeplasirani tim u svojoj grupi - koja je i prije početka takmičenja označena kao "prevelik zalogaj" za srpski tim.

Jasno je da Srbija neće biti posljednjeplasirani tim na kraju ovogodišnjeg Evropskog prvenstva, ali će pogled na konačan raspored biti veoma bolan. Reprezentacija će se još jednom naći blizu samog dna, negdje oko 20. pozicije na turniru koji su igrale 24 reprezentacije. I to za njih, nažalost, nije ništa novo...

Otkako je reprezentacija srbije na Evropskom prvenstvu u Beogradu 2012. godine osvojila srebrnu medalju, kontinentalni šampionati prava su im noćna mora. Učestvovali su na svakom od narednih sedam turnira, ali su prvu grupnu fazu prošli u samo jednom pokušaju, 2018. godine kada je domaćin bila Hrvatska.

Računajući posljednjih sedam evropskih prvenstava, reprezentacija Srbije ima 24 odigrana meča, četiri pobjede, dva remija i čak 18 poraza! Takve brojke su poražavajuće, ali očigledno i nedovoljno alarmantne da bi se srpski tim probudio i ostvio nešto dublji trag na međunarodnoj sceni.

Ovako je to izgledalo kroz godine:

  • Evropsko prvenstvo 2014. godine: Pobjeda protiv Poljske, porazi protiv Rusije i Francuske, 13. mjesto od 16 timova
  • Evropsko prvenstvo 2016. godine: Porazi od Poljske i Francuske, remi protiv Makedonije, 15. mjesto od 16 timova
  • Evropsko prvenstvo 2018. godine: Porazi od Hrvatske i Švedske, pobjeda protiv Islanda, porazi od Norveške, Francuske i Bjelorusije, 12. mjesto od 16 timova
  • Evropsko prvenstvo 2020. godine: Porazi od Bjelorusije, Crne Gore i Hrvatske, 20. mjesto od 24 tima
  • Evropsko prvenstvo 2022. godine: Pobjeda protiv Ukrajine, porazi od Hrvatske i Francuske, 14. mjesto od 24 tima
  • Evropsko prvenstvo 2024. godine: Remi protiv Islanda, porazi od Mađarske i Crne Gore, 19. mjesto od 24 tima
  • Evropsko prvenstvo 2026. godine: Poraz od Španije, pobjeda protiv Njemačke, poraz od Austrije.

Naredno Evropsko prvenstvo u rukometu biće održano 2028. godine u Španiji, Portugalu i Švajcarskoj, a Srbija će u tom trenutku imati više od deceniju i po staža kada su loši rezultati na kontinentalnim šampionatima u pitanju. Tokom posljednjih 14 godina na najvećoj sceni uspjeli su da pobijede Poljsku, Island, Ukrajinu i Njemačku, kao i da remiziraju protiv Sjeverne Makedonije i Islanda - koji im je, očigledno, omiljena "žrtva".

Preskromno za reprezentaciju, koja je svojevremeno osvajala odličja i na evropskim i na svjetskim prvenstvima, čiji su klubovi dominirali evropskim rukometom i koja je druge učila kako se uspostavlja sistem. Vjerovatno je sistem ono što najviše fali srpskom rukometu, ali priču o njegovom izostanku slušamo već punu deceniju - do sada je nešto moglo i da se promijeni.

