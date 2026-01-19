"Ne mogu da propustim perfidno suđenje": Trener Partizana smatra da je Srbija oštećena

Srpski stručnjak Đorđe Ćirković smatra da su sudijske odluke pomogle Austriji na Evropskom prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Austrije (26:25) u trećem meču prve grupne faze na Evropskom prvenstvu, ali nije ispala sa takmičenja. Uprkos porazu, ima šanse, ali bi joj pobjeda garantovala prolaz u narednu fazu - što su propustili da urade, iako su bili blagi favoriti za pobjedu.

Trener Partizana Đorđe Ćirković smatra da je na to uticao i sudijski kriterijum, odnosno odluke koje su donosili arbitri iz Švedske. Njih dvojica su nekoliko spornih situacija presudili u korist Austrije, a to je zasmetalo Ćirkoviću jer smatra da je perfidno uticali na rezultat.

"Ne mogu da propustim. Mislio sam da ostanemo u sportskim okvirima. Izuzetno perfidno suđenje. Važna odluka, sedmerac ili probijanje. Vidjeli smo da probijanje nije bilo. Ili ranije odluke, isključenje Dragana Pešmalbeka, probijanje, vidjeli smo da je Borzaš bio odgurnut rukom... Četiri-pet lopti na ovakvoj utakmici, na ovakvom nivou puno znači. Pogotovo što su dvije-tri lopte bile na neriješenom rezultatu. Nije nam niko kriv, treba da gledamo svoje, ali drugačiji bi rezultat bio", rekao je Ćirković.

Podsjećamo, Srbija i pored poraza od Austrije u igri za drugi krug, ali sada ne može da utiče na to. Posljednji meč u ovoj grupi igraju reprezentacije Španije i Njemačke, a u drugu grupnu fazu Evropskog prvenstva "orlove" vodi bilo kakva pobjeda Španije, bez obzira na razliku ili broj postignutih golova.