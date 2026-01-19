Slovenac na tajm-autu izvrijeđao igrače: Sudije ga izbacile sa meča, Srbin preuzeo tim i napravio čudo

Selektor Slovenije Uroš Zorman je prvo pobjesnio na svoje igrače, pa na sudije. Na kraju je izbačen sa utakmice, a Srbin Mirko Skoko je preuzeo ekipu i napravio povratak za pamćenje.

Nevjerovatne stvari vidjeli smo na meču Slovenije i Švajcarske na Evropskom prvenstvu u rukometu. Sjajno su počeli Švajcarci, mljeli su tim Uroša Zormana i vodili devet razike 23:14, da bi nakon isključenja prvog trenera Slovenije na 20 minuta do kraja meča pomoćnik Mirko Skoko preuzeo tim i doveo ga do velike pobejde 38:35.

Poslije sedam minuta meča vodila je Švajcarska 6:2 i nekada sjajni rukometaš, a sada selektor Uroš Zorman bio je bijesan. Tražio je tajm-aut koji će se dugo pamtiti.

"Gdje smo mi, p***a? 'Alo, budi se ti isto, p****a. Je*o vas te vaše neke k***eve. Ti isto gledaj, on te prođe ovamo, jel' moram ja da ti pokazujem p***a... Cijeli život u p***u materinu, u odbranu stani p***a...", vikao je Uroš Zorman i pokazivao redom na sve svoje igrače.

Šta se na kraju desilo?

Na ovom meču vodila je ekipa Švajcarske 23:14 na startu drugog poluvremena, a onda je Uroš Zorman upao na teren, bunio se, svađao se sa sudijama i dobio crveni karton. Kada se to desilo, tim je preuzeo Mirko Skoko. Stručnjak iz Sečnja, pomoćnik u stručnom štabu Srbije za vrijeme selektorskog mandata Borisa Rojevića. Sjajno je vodio tim i odveo je do kraja meča ekipu do pobjede.

Andraž Makuc, Domen Makuc i Domen Novak dali su po šest golova, Blaž Janc i Kristijan Horžen po pet. Nakon što je Skoko koji je sada trener Krke vodio je tim do pobjede koja nakon pobjede protiv Crne Gore vodi tim u drugu fazu.

Šta je rekao Zorman poslije meča?

"Rekli su mi da moram da sjedim i da budem tih. Bilo je teško gledati. Vjerujte mi da bih ja bio najsrećniji kada bismo odigrali jednu utakmicu bez tolikog stresa. Sve je za nešto dobro. Sada je, ipak, lakše – prošli smo dalje. Mi smo favoriti grupe i moramo se tako ponašati. Protiv Farskih Ostrva dvorana će biti puna, što će biti plus za nas, jer se u takvoj atmosferi bolje snalazimo. Želimo čvrstu odbranu, koja će biti recept za uspjeh. Nema šta, momcima treba čestitati što su uspjeli da se izvuku iz takvog ponora", rekao je Zorman za slovenačke medije.